Fabrizio Frizzi/ Il ricordo di Proietti: “Mi piacciono le persone che sanno ridere”

Fabrizio Frizzi e lo sketch a Cavalli di Battaglia con Gigi Proietti

Fabrizio Frizzi “rivive” nel programma “Cavalli di Battaglia“, il one man show di Gigi Proietti riproposto in replica in prima serata su Rai1. Un momento davvero emozionante con il grande mattatore romano che ha ricordato l’amico e collega Frizzi scomparso nel 2018. “Mi piacciono le persone che sanno ridere. Una, in particolare: Fabrizio!”. Inizia così la parodia de L’Eredità, con tanto di professoresse. “Mi sa che avete sbagliato scheda. La presentazione non calza” dice Proietti chiamato alla “presentazione” dove si finge uno dei concorrenti. Non manca la domanda clou: “lo scorso anno, il mare di Perugia è stato premiato con la bandiera blu. Vero o falso?”. Risposta vera: “Sì”.

Che dire un momento davvero divertente, ma al tempo stesso emozionante che ha coinvolto il pubblico da casa che ha letteralmente invaso i social con messaggi di affetto e stima per il conduttore. “D’accordo, è una replica, ma chi di voi non si è emozionato a vedere #FabrizioFrizzi a #CavalliDiBattaglia con #GigiProietti? L’amica @ritadallachiesa sicuramente. Abbraccio Rita” – scrive un utente a cui fa eco un altro scrivendo -“anche io mi unisco al tuo abbraccio a @ritadallachiesa, una vera Signora sia in TV che nella vita”.

Fabrizio Frizzi, il pubblico commenta Cavalli di Battaglia con Gigi Proietti

Non solo, sono tantissimi i messaggi di affetto e stima del pubblico verso il ricordo di Fabrizio Frizzi nello show “Cavalli di Battaglia” di Gigi Proietti. “Che tristezza ma anche gioia nel rivedere #fabriziofrizzi nella sua ultima apparizione tv. Manca tanto a tutti e mancherà ancora di più con il passare del tempo”; “È sempre un piacere vederlo e contemporaneamente un dolore visto che non c’è più. Ci manchi tanto #fabriziofrizzi” è il lungo messaggio di un utente. Anche un altro scrive: “Rivedere #FabrizioFrizzi in tv, che era casa sua… è bello! A volte nasce un affetto sincero e vero anche attraverso la tv, il cinema, il teatro, la radio, la musica… Io gli voglio tanto bene e spero di rivederlo ancora. #cavallidibattaglia”.

Che dire il ricordo di Fabrizio Frizzi è ancora indelebile e fortissimo nel cuore del pubblico italiano che dal 2018 ha perso un amico e un compagno.











