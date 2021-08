Faivre al Milan?/ Calciomercato news, sorpassato Corona. I dettagli dell’operazione

CALCIOMERCATO NEWS, ROMAIN FAIVRE AL MILAN

Le chances di vedere Romain Faivre al Milan sembrano aumentare in queste frenetiche ore della sessione estiva di calciomercato. Capace di giocare non solo come trequartista ma pure come esterno offensivo o mezza punta, Faivre è attualmente sotto contratto con lo Stade Brestois 29 fino al giugno del 2025 ed i dirigenti rossoneri stanno tentando di strapparlo al club transalpino che, secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, chiederebbe non meno di 15 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire. L’intenzione del Milan sarebbe però quella di offrire 10 milioni di euro più bonus e le parti stanno discutendo le cifre dell’operazione per trovare l’intesa migliore a circa tre giorni dalla chiusura ufficiale del mercato. Il nome di Faivre sembra aver scalzato altri obiettivi che erano emersi nell’ultima settimana.

CALCIOMERCATO NEWS, PIU’ LUI CHE JESUS CORONA

La possibilità che l’approdo di Romain Faivre al Milan si possa realmente concretizzare pare crescere con il passare dei minuti in questa finestra di calciomercato. L’ex calciatore Lorenzo Minotti ha paragonato Faivre ad un calciatore in particolare spiegando, come riporta Calciomercato.com: “A me ricorda tantissimo James Rodriguez, nelle movenze e nel modo di muovere la palla. È un giocatore che deve dimostrare tanto, ha giocato solo una stagione importante però le qualità ci sono.” L’arrivo di Faivre sarebbe utile a mister Pioli per alternare un elemento a Brahim Diaz dopo aver perso a parametro zero Hakan Calhanoglu, che ha firmato con i cugini dell’Inter a inizio luglio. Il Milan pare inoltre aver intensificato i propri sforzi per arrivare a Faivre mentre il nome di Jesus Corona del Porto sarebbe al momento soltanto un’alternativa al francese.

