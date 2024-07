Fallo di mano, la Serie A cambia il regolamento. Dopo le miriadi di proteste, comprese quelle durante Spagna Germania dei campionati europei con Cucurella protagonista, il massimo campionato italiano ha deciso di fare un passo indietro.

Dalla prossima stagione, che comincerà il 17 agosto, tornerà il discorso di volontarietà. Dunque li discorso è paragonabile al Dogso e dunque il cartellino rosso verrà assegnato a chi negherà un gol con un tocco di mano, situazione simile a Weah nell’amichevole tra Juventus e Norimberga.

FALLO DI MANO E NON SOLO: LE ALTRE NOVITÀ

Fallo di mano, la Serie A cambia il regolamento. La presa di posizione della Lega è orientata ad abbassare il numero degli episodi dubbi e dunque di proteste, rimettendo in gioco un discorso più oggettivo possibile, come per il fuorigioco.

Fino alla stagione scorsa, il movimento del braccio verso il pallone non era determinante dunque il discorso si allargava ad altre interpretazionI. Come detto, meno polemiche significherebbe migliorare il livello arbitrale nazionale.

Altre novità ci saranno per esempio su cambi: la famosa “concussion“, dunque il cambio per trauma cranico che già abbiamo visto per esempio ai Mondiali, verrà applicato anche in Serie A. Ultima, ma importante modifica circa l’invasione sui calci di rigore con la punizione che avverrà solo se impatta sull’esito del tiro. Anche qui, lo scopo è sempre lo stesso: ridurre gli errori.