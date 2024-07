Germania contro l’arbitro Taylor/ Altro errore clamoroso: rigore negato contro la Spagna (6 luglio 2024)

GERMANIA CONTRO ANTHONY TAYLOR, CLAMOROSO IL RIGORE NEGATO AI TEDESCHI CONTRO LA SPAGNA

Anche dopo una delle partite più belle d’anno non accennano a placarsi le polemiche arbitrali intorno a Germania Spagna per via della gestione completamente insufficiente dell’arbitro inglese Anthony Taylor già noto per via dell’arbitraggio della finale di Europa League tra Roma e Siviglia nel 2023. Come accadde anche nella finale di Europa League, al centro delle polemiche è andata la decisione di non assegnare un calcio di rigore alla Germania per via di un tocco con il braccio di Marc Cucurella in area di rigore che avrebbe mandato dal dischetto la nazionale tedesca. Al termine di una partita di alto livello tra due nazionali con un gioco spettacolare è un enorme peccato dover parlare dell’arbitraggio di un Anthony Taylor che ha gestito male tutta la partita estraendo cartellini discutibili e con un atteggiamento sbagliato che porta, inevitabilmente, una marea di polemiche. La disfatta arbitrale, però, si estende anche alla sala VAR con Stuart Attwell e Massimiliano Irrati che non hanno richiamato Taylor confermando il clamoroso errore dell’arbitro inglese.

GERMANIA CONTRO ANTHONY TAYLOR, MEDIA TEDESCHI INFURIATI CON LA UEFA

Dopo la partita di ieri i giornali tedeschi sono in piena contestazione con la Uefa per via del brutto arbitraggio e, secondo loro, anche dell’infelice designazione di un Anthony Taylor che sta collezionando una serie di errori difficili da spiegare. Nonostante l’evidente errore sul calcio di rigore, però, la Germania dovrebbe recriminare sulla mala gestione della sua partita a partire dai cambi di Nagelsmann per arrivare ai tanti errori sotto porta e in difesa che hanno aperto la strada ad una Spagna che ha ringraziato e si è presa la semifinale contro al Francia. In tutta questa situazione rimane chiaro il fatto che Anthony Taylor stia diventando un problema anche per la Uefa che si trova in casa un arbitro che sta commettendo errori che vanno a rovinare lo spettacolo delle partite stesse.











