PRIMA GIORNATA CALENDARIO SERIE A 2024-2025/ Partite, l’Inter inizia il campionato contro il Genoa

PRIMA GIORNATA CALENDARIO SERIE A 2024-2025: ECCO TUTTE LE PARTITE DELL’ESORDIO

Abbiamo scoperto la prima giornata di Serie A 2024-2025 nel calendario che ovviamente ci ha svelato innanzitutto il primo turno, che ci terrà compagnia sabato 17 e domenica 18 agosto 2024. I campioni d’Italia in carica dell’Inter cominceranno il proprio cammino con una ostica trasferta a Marassi contro il Genoa, mentre saranno in casa naturalmente il Milan e anche la Juventus, con i rossoneri che ospiteranno il Torino in una grande classica del nostro calcio mentre i bianconeri giocheranno con la neopromossa Como.

Diretta sorteggio calendario Serie A 2025/ Streaming video tv: Roma Lazio chiude l'andata! (4 luglio 2024)

Trasferta a Verona per il Napoli e giocherà lontano da casa pure la Roma, che viaggerà verso Cagliari. Impegno di conseguenza casalingo per la Lazio, che all’Olimpico se la vedrà con un’altra neopromossa, cioè il Venezia. Il ritorno in Serie A del Parma sarà invece contro la Fiorentina mentre l’Atalanta sarà di scena allo stadio di Lecce. Per il Bologna la prima giornata di Serie A 2024-2025 sarà in casa contro l’Udinese ed infine ci sarà Empoli Monza a completare il quadro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Venezia, calendario Serie A 2024-2025/ Tutte le giornate, le partite e i big match (oggi 4 luglio)

PRIMA GIORNATA SERIE A 2024-2025

Bologna Udinese

Cagliari Roma

Empoli Monza

Genoa Inter

Verona Napoli

Juventus Como

Lazio Venezia

Lecce Atalanta

Milan Torino

Parma Fiorentina

QUALI PARTITE ALL’ESORDIO?

Stiamo per scoprire il calendario di Serie A 2024-2025 e la prima giornata sarà naturalmente la più attesa, perché c’è una curiosità speciale per scoprire quando e contro chi sarà la prima partita della propria squadra del cuore. Ci sono molte domande che caratterizzano l’attesa della prima giornata: con chi esordiranno le grandi del campionato? Quale sarà la prima partita che attende tutte le 20 squadre? Contro chi sarà il match che sancirà il ritorno delle tre neo promosse nel campionato di Serie A? La prima giornata nel calendario di Serie A 2024-2025 sarà collocata domenica 18 agosto, questo è il primo punto di riferimento, anche se sicuramente ci saranno anticipi a sabato 17, che dovrebbe quindi essere il giorno di effettivo inizio della nuova Serie A 2024-2025.

Parma, calendario Serie A 2024-2025/ Tutte le giornate, le partite e i big match (oggi 4 luglio)

Il terzo weekend del mese di agosto è d’altronde ormai tradizionale per la prima giornata di Serie A e il 2024-2025 non farà eccezione, anzi due anni fa si era iniziato addirittura prima di Ferragosto, perché poi ci sarebbero stati i Mondiali fra novembre e dicembre. Stavolta sono in corso gli Europei nella loro collocazione più classica e allora si inizia nella seconda metà di agosto, comunque presto rispetto al passato, ma come ormai prassi considerando che ora ci sono 38 giornate e calendari sempre più intasati. Resta intatto il fascino della prima giornata nel calendario di Serie A 2024-2025…

PRIMA GIORNATA CALENDARIO SERIE A: ALCUNI DIVIETI DEL REGOLAMENTO

Per determinare le caratteristiche della prima giornata del calendario di Serie A 2024-2025, dobbiamo tenere conto che per le squadre della stessa città c’è l’alternanza, per cui chi aveva cominciato in trasferta un anno fa potrà debuttare in casa questa volta e viceversa. Ad esempio nella prima giornata della scorsa Serie A avevano giocato in casa Inter, Roma e Torino, per cui questa volta toccherà a Milan, Lazio e Juventus, mentre non saranno collocati derby nel turno d’apertura e non si possono ripetere partite già viste alla prima giornata di Serie A nelle ultime due stagioni.

Ecco allora che la prima giornata aveva visto un “piccolo” derby lombardo con la vittoria per 2-0 dell’Inter a San Siro contro il Monza come primo atto della cavalcata nerazzurra verso lo scudetto numero 20, mentre i cugini del Milan iniziarono vincendo per 0-2 a Bologna, quando nessuno ancora immaginava che la stagione sarebbe diventata storica per gli emiliani. La Juventus aveva vinto per 0-3 sul campo dell’Udinese, il Napoli si era imposto per 1-3 a Frosinone mentre era stato un brutto debutto per i capitolini, con la sconfitta della Lazio per 2-1 a Lecce e il pareggio casalingo per 2-2 della Roma contro la Salernitana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA