Fariba Tehrani e Mario Salemi, genitori Giulia Salemi/ “Vissuta male la separazione”

Fariba Tehrani e Mario Salemi la loro dura separazione, lo sfogo di Giulia Salemi “avevo 16 anni e mi misero in mezzo”

Fariba Tehrani e Mario Salemi sono i genitori di Giulia Salemi. La loro separazione è stato un duro colpo per la influencer persiana che, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, è tornata a parlarne raccontando: “penso ce tra i vari dolori che si possono provare, i figli di genitori separati sanno cosa si prova, soprattutto quando vieni messo in mezzo, perché un figlio non potrà mai scegliere o decidere a chi vuole più bene”. La Salemi ricorda ancora oggi cosa ha provato nello scoprire che i suoi genitori non si amavano più e che volevano separarsi: “avevo 16 anni e mi misero in mezzo. Ero sempre in balia degli eventi, prima da papà, poi da mamma, poi da papà. Ho fatto circa 5 traslochi negli anni del liceo e mentre le amiche pensavano a ballare, io ero presa da pensieri molto più seri, come i tribunali e gli avvocati”.

Non si nasconde l’opinionista social del GF VIP che, parlando della separazione dei genitori ha precisato: “l’ho vissuta male e non volevo trasmettere questa negatività agli altri e soffrivo in silenzio”.

Giulia Salemi e il rapporto con il papà e la mamma

Il rapporto tra Giulia Salemi e il padre Mario Salemi non è stato sempre buono. “Io e mio papà non ci siamo parlati per due anni e non ho potuto godermelo negli anni in cui potevo farlo e sono anni che non potrò vivere più. Nutro un amore smisurato nei suoi confronti e da piccola mi sentivo in colpa per avergli fatto male e ora finalmente c’è stato il lieto fine” ha detto la conduttrice che oggi ha un buon rapporto con il suo papà. Con la madre Fariba Tehrani, invece, il rapporto è sempre stato buono anche se non sono mancate delle incomprensioni tra le due che hanno partecipato anche ad un reality insieme.

“Sono cattolica. Mia madre è musulmana ma molto aperta mentalmente. La domenica andavo a messa. Mia nonna paterna Giulia mi ha insegnato tutte le preghiere” ha detto la Salemi che ancora oggi ricorda con molto dolore la separazione dei suoi genitori – “era tutto più grande di me, è successo perché nelle separazioni si dimentica l’amore e prevaricano cose come case, tribunali, denunce, soldi, difficoltà. Poi c’è stato un momento in cui mi ha abbandonato e si è ricreato una famiglia e solo da qualche tempo ho visto lui che sta combattendo davvero per me”.

