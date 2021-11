Fariba Tehrani “Giulia Salemi? Ormai ci sentiamo poco”/ “Ho detto no al GF Vip ma…”

«Sono una sfigata, senza uomo, sola». Così si definisce Fariba Tehrani in amore. La mamma di Giulia Salemi ne ha parlato a RTL 102.5 News, nel corso della trasmissione radiofonica Trends & Celebrities. Nonostante un collegamento un po’ “turbolento”, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e Pechino Express ha parlato di amore e famiglia. «Io ci spero da dieci anni», ha confessato a Francesco Fredella in merito alla dolce metà che ancora manca. A questo punto ha spiegato di volere un uomo come quello che ha trovato sua figlia. «Vorrei un Pretelli 55enne, perché è favoloso, un ragazzo d’oro».

Il problema di Fariba Tehrani, stando a quello che ha raccontato in radio, è che le fanno la corte solo uomini più giovani di lei. «Sinceramente, non è che non mi vengono dietro, ma mi vengono indietro sempre giovani, ma io dico loro che non sono una milf. Con tutto il rispetto, con un giovane che storia puoi avere? Io non sono innamorata del sesso, ma dell’amore», ha spiegato la mamma di Giulia Salemi.

Fariba Tehrani e i reality: “Gf Vip? Se entrassi…”

Ma c’è anche un altro motivo. «Avendo una figlia di 28 anni, mi sento in imbarazzo ad avere un uomo di 33 anni», ha spiegato Fariba Tehrani. Nel corso dell’intervista a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News ha parlato anche del rapporto proprio con Giulia Salemi. «Qualsiasi notizia su Giulia ce l’ho dai fan, che sono una seconda famiglia e sanno praticamente più di me». Non ha nascosto un po’ di rammarico: «La sento poco e niente, c’è un rapporto telegrafico, con messaggi».

Quando Francesco Fredella le ha chiesto se c’è stata la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip 2021, ha ammesso di aver ricevuto una proposta: «All’inizio me l’hanno chiesto, ma ho detto loro che non salto da un reality all’altro. Secondo me è il reality più facile e simpatico, quindi magari il prossimo anno… perché no. Il più difficile è l’Isola dei Famosi, il più bello in assoluto è Pechino Express. Se entrassi, non lo prenderò con serietà». Infine, Fariba Tehrani sul Natale: «Sono molti anni che non ha la magia di sempre, perché a ridosso di queste feste sono successe delle cose negative, ma io voglio restare positiva».

