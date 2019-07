Fariba Tehrani “mio fratello e mio nipote uccisi”/ Sfogo della mamma di Giulia Salemi

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi che è diventata popolare partecipando con la figlia a Pechino Express, approfittando dell’estate, ha deciso di tornare nella propria terra per fare visita alle persone della famiglia. Fariba, così, ha visitato anche la tomba del fratello, ucciso qualche anno anno così come il nipote. A raccontare tutto è stata la stessa Tehrani che, su Instagram, ha pubblicato una foto della tomba del fratello e una del nipotino raccontando ai propri followers ciò che è accaduto. “Mio nipote è stato ucciso, qualche anno fa. Non sappiamo chi l’ha ucciso, anche suo padre non che mio fratellino è stato ucciso un anno prima di suo figlio!“, scrive la mamma della Salemi.

Fariba Tehrani: il dolore per la morte del fratello e del nipote

E’ un dolore grande quello di Fariba Tehrani che, insieme alla propria famiglia, sta cercando di capire chi sia l’assassino di suo fratello e suo nipote. “Presumiamo che il figlio aveva scoperto chi è assassino di suo padre, (perché ogni giorno era in suo ricerca) e assassino ha ucciso anche lui, per non farlo parlare”, aggiunge. La mamma di Giulia Salemi, poi, si rivolge direttamente a tutti i suoi followers: “Oggi in loro ricordo vi chiedo umilmente di fare una preghiera per la loro anima; Iraj e Amir Hosseine Mohammad Tehrani. Questa è la tomba di mio fratello”, conclude ricevendo il sostegno delle persone che la seguono.





© RIPRODUZIONE RISERVATA