Grave lutto nel mondo della musica: è morto Fausto Cogliati e se il nome non vi suona famigliare sappiate che era considerato uno dei più grandi produttori musicali soprattutto degli ultimi anni. Come ricorda Merateonline, Fausto Cogliati ha lavorato al fianco di artisti del calibro di Ultimo, Eros Ramazzotti, ma anche Fedez, J-AX, gli Articolo 31 e i Club Dogo, quindi Francesca Michielin e Raphael Gualazzi, e ancora, Elodie, Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, per una lista pressochè infinita di veri e propri top player del mondo della musica.

E’ divenuto noto anche per aver partecipato a X-Factor nel suo ruolo, appunto quello di produttore musicale, e purtroppo si è spento nella giornata di ieri all’età di soli 66 anni. Lombardo, originario di Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, era affetto da un male incurabile che purtroppo se l’è portato via dopo una lunghissima e prestigiosa carriera nel mondo appunto della musica.

FAUSTO COGLIATI È MORTO, I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Tantissimi in queste ore gli artisti che lo stanno ricordando sul web e i social, a cominciare dal suddetto Ultimo, che lo ha citato con le parole “Faustone mio”, e sottolineando come fossero sempre stati assieme durante i concerti del noto cantautore. Eros Ramazzotti l’ha descritto come un fratello, sottolineando quanto già gli manchi, e postando una foto dello stesso Fausto Cogliati.

E ancora: “Non mi hai dato il tempo di salutarti”, non facendo chiarezza sulle cause di morte del povero musicista e produttore. Prima di diventare un autorevole produttore musicale, Cogliati aveva suonato nel gruppo dei Lijao assieme a Livion Visentin e Charly Cartisano, e partecipando anche all’edizione del 1988 del Festival di Sanremo. Fu una esperienza molto positiva per il trio visto che si aggiudicò il terzo posto fra le “nuove proposte” grazie al loro brano “Per noi giovani”.

FAUSTO COGLIATI È MORTO, IL RICORDO DELL’AMICO COMI

Proprio citando quell’edizione della kermesse dell’Ariston lo ha ricordato in queste ore l’amico Giustino Comi, sottolineando di non aver ancora metabolizzato l’idea della sua morte, anche perchè l’ultima volta che i due si erano sentiti, Fausto Cogliati gli aveva comunicato di stare bene. Nel corso della loro amicizia Comi racconta di come abbia proposto più volte artisti e nuovi talenti musicali allo stesso Cogliati e lui sia sempre stato disponibile con un parere e un giudizio. “Abbiamo perso un grande artista”, conclude il suo commento, ma anche “una grande persona”.

Fra i brani più noti prodotti da Fausto Cogliati si ricorda ad esempio la hit P.E,S con i Club Dogo, ma anche Amazing con Francesca Michielin, e colonna sonora di Amazon Spiderman 2. Con Fedez ha invece prodotto l’album Sig. Brainshaw, mentre con gli Articolo 31 ha di fatto scritto e prodotto tutti i loro più grandi successi, per poi curarne anche la direzione artistica durante i loro eventi live: una vera e propria superstar della musica.