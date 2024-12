La vita sentimentale di Michelle Hunziker è stata spesso al centro del mondo del gossip con la presenza di diversi ex fidanzati, ex compagni ed ex mariti. La lista di ex di Michelle Hunziker è abbastanza lunga e tra i primi nomi c’è quello di Marco Predolin, conduttore televisivo che ha avuto una storia con lei quando aveva soli 17 anni e sognava di diventare una showgirl. Correva l’anno 1994 quando Michelle e Marco Predolin hanno avuto una relazione facendo discutere non poco per l’enorme differenza di età essendo lei minorenne (17 anni) e lui ben 43 anni! I due, nonostante le mille polemiche legate anche alla presenza di foto hot scattate da Fabrizio Corona, stanno insieme circa un anno. Nel 1995 Michelle conosce Eros Ramazzotti: tra i due scatta la scintilla e qualche tempo dopo si sposano realizzando così un sogno.

Proprio Michelle Hunziker ha raccontato che aveva sognato di sposare il celebre cantautore romano sin dall’età di 9 anni. Il loro è uno dei matrimoni più seguiti di sempre e dalla loro unione è nata la figlia Aurora. Purtroppo nel 2002 la coppi annuncia la fine del loro amore.

Michelle Hunziker ex: dopo Eros Ramazzotti diversi flirt fino al matrimonio con Tomaso Trussardi

Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker si lega a Marco Sconfienza, il figlio di Giulia Berghella, la maga Clelia della setta dei Guerrieri della Luce. Una relazione che spinge la showgirl ad allontanarsi dalla sua famiglia, ma fortunatamente dopo tre anni d’amore i due si lasciano. Nella sua vita arriva il produttore Luigi De Laurentiis con cui vive una relazione di circa due anni. Poi spunta il flirt con il giocatore di basket Gianmarco Pozzecco seguito da quello con l’attore Daniele Peci.

Tra conferme e smentite, il cuore di Michelle torna a battere più forte che mai per Tomaso Trussardi che sposa in seconde nozze nel 2014. Dal loro amore arrivano le figlie Sole e Celeste, ma anche il loro matrimonio naufraga dopo otto anni d’amore. Successivamente la Hunziker si lega al chirurgo Giovanni Angiolini, conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello, e infine all’osteopata Alessandro Corollo.