FdI eletti e preferenze Elezioni Piemonte 2019/ Consiglieri regionali e seggi: i nomi

Consiglieri eletti e candidati Fratelli d’Italia alle elezioni Regionali Piemonte 2019, l’elenco completo dei nomi a sostegno alla candidatura di Alberto Cirio a nuovo presidente. Un percorso totalmente diverso da quello di cinque anni fa per il partito di Giorgia Meloni, che nel 2014 si presentò staccato dal Centrodestra tradizionale: anziché sostenere la candidatura di Gilberto Pichetto, proposte come nuovo governatore Guido Crosetto. Il risultato non premiò l’ex Alleanza Nazionale: 3,73%, un solo consigliere eletto (Maurizio Marrone nel listino provinciale di Torino). La situazione appare ora diversa: l’ultimo sondaggio, di Ipsos del 10 aprile 2019, stima FdI al 4,5 per cento ma quello della Meloni è il partito che è cresciuto di più nelle ultime settimane, sia in vista delle Europee che delle Regionali. L’ex ministro del governo Berlusconi ha aperto la campagna elettorale proprio a Torino in occasione della conferenza programmatica di Fdi al Lingotto e non è mancato l’immediato appoggio al candidato di Cdx: «Alberto, saremo al tuo fianco il in questa campagna elettorale per vincere in Piemonte come abbiamo fatto nelle altre regioni».

CONSIGLIERI CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019: TORINO

Questo l’elenco completo dei consiglieri candidati di Fratello d’Italia alle Elezioni Piemonte 2019 per la Provincia di Torino: Rosso Roberto, Marrone Maurizio Raffaello Vincenzo, Abate Zaro Deborah, Bassignana Alessandro, Cavaletto Giandomenico, Fontani Chantal, Leone Anna Maria, Marra Alessandro, Nicco Davide, Novaria Flavio, Olaru Pavel, Piazza Antonio, Prinzivalli Carlo, Ranaldo Marco, Ratto Claudia, Ravalli Giovanni detto Revelli, Salamone Alessandro, Sara Marcella, Speziale Sebastiano Filippo, Valenti Rosario, Zirelli Michele. Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Torino e Vice Sindaco di Trino, Roberto Rosso è certamente quello che si è speso di più nel corso di questa campagna elettorale, con comizi ma non solo: in base ai dati relativi agli investimenti su Facebook da parte dei partiti e dei singoli personaggi in vista delle prossime elezioni, il politico di Casale Monferrato è il candidato che ha messo mano al portafoglio più di ogni altro. Per la precisione, dal 17 aprile al 16 maggio 2019 sborsati 12376 euro in Facebook, di cui 8386 euro solo nell’ultima settimana.

CONSIGLIERI CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019: LE ALTRE PROVINCE

Amministratori locali e attivisti, Fratelli d’Italia ha deciso di puntare su profili di ottima fattura politica anche nei listini delle altre Province. Ad Alessandria sono stati candidati Amich Vincenzo detto Enzo, Priano Fabrizio, Fteita Firial Cherima detta Cherima e Armano Antonio. Coppo Marcello e Mussano Roberto ad Asti, mentre a Biella sono stati selezionati Zappalà Davide Eugenio e Foglia Parrucin Franco. Cinque i candidati a Cuneo: Acchiardi Livio, Bongioanni Paolo detto Bongiovanni, D’Alesio Antonella, Russo Roberto e Sandri Michele. Questi i candidati a Novara: Policaro Giuseppe Antonio detto Giuseppe, Binatti Federico e Caressa Franco. Infine, troviamo Corbetta Mario a Verbano Cusio Ossola e il duo Gualino Roberto-Reggiani Elena a Vercelli. Grande fiducia nei profili selezionati, ecco le parole della deputata Monica Ciaburro: «Mettiamo in campo una squadra davvero forte e molto ben assortita, con persone capaci e vicine al territorio, che vogliono mettere le loro competenze a disposizione della comunità».



© RIPRODUZIONE RISERVATA