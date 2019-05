Pd eletti e preferenze Elezioni Piemonte 2019/ Consiglieri regionali e seggi: i nomi

Consiglieri eletti e candidati Pd alle elezioni Regionali Piemonte 2019, l’elenco completo dei nomi a sostegno alla candidatura di Sergio Chiamparino a nuovo presidente. I dem sono reduci dal 36,17 per cento raccolto nel 2014, che ha consentito di assicurarsi 17 seggi in Consiglio Regionale. Il Partito Democratico ha fatto campagna elettorale con il suo segretario Nicola Zingaretti, che ha ribadito la fiducia nel presidente uscente: «Vinceremo con la chiarezza dei contenuti e dei programmi, con uno sguardo nel futuro: dobbiamo assolutamente recuperare l’elettorato che ci ha abbandonato», in riferimento al netto passo indietro riscontrato alle politiche del 2018. E si è detto soddisfatto dell’appoggio delle altre liste di Centrosinistra: «Il Pd da solo non basta: serve un’alleanza larga, che dimostri la capacità di unire e non dividere». Uno degli ultimi sondaggi disponibili, quello Ipsos del 10 aprile 2019, segna una ripresa: 21,0%, distante dalla Lega ma superiore al Movimento 5 Stelle.

CONSIGLIERI ELETTI PD, RISULTATI ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2014

Come abbiamo già sottolineato, il Partito Democratico si è assicurato 17 seggi nelle elezioni regionali del Piemonte del 2014, più della metà dunque rispetto ai 35 totali in appoggio al governatore Sergio Chiamparino. Ecco l’elenco dei consiglieri eletti a Torino: Davide Gariglio, Giovanna Pentenero, Mauro Laus, Antonino Boeti, Raffaele Gallo, Daniele Valle, Andrea Appiano e Elvio Rostagno. Due i consiglieri eletti ad Alessandria: Domenico Ravetti e Domenico Ottria. Due consiglieri eletti su due disponibili ad Asti e Biella, rispettivamente Angela Motta e Vittorio Barazzotto. Due, invece, i consiglieri eletti a Cuneo: Francesco Balocco e Paolo Allemano. Infine, completano l’elenco Augusto Ferrari (consigliere eletto a Novara), Aldo Reschigna (consigliere eletto a Verbano Cusio Ossola) e Giovanni Corgnati (consigliere eletto a Vercelli).

CONSIGLIERI CANDIDATI PD, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019: TORINO

Questo l’elenco completo dei consiglieri candidati Pd alle Elezioni Piemonte 2019 per la Provincia di Torino: Saccà Patrizia, Salizzoni Mauro, Canalis Monica, Aiello Flavia, Appiano Andrea, Avetta Alberto, Caputo Valentina Giuseppina, Comparetto Giovanni, Conticelli Nadia, D’Ottavio Umberto, Delsanto Marco, Gallo Raffaele, Magnapane Cristina, Marchisio Monica Pierina, Olia Manuela, Olivetti Celestina, Piazza Maurizio, Rostagno Elvio, Sarno Diego, Squillace Rosa Palma, Valle Daniele. Candidature di spicco, basti pensare al Chirurgo Mauro Salizzoni, ma non mancano amministratori locali: dal sindaco di Cossano Alberto Avetta al sindaco di Beinasco Maurizio Piazza, passando per l’assessore a Nichelino Diego Sarno. Da segnalare la candidatura dell’ex Presidente Commissione Cultura, Sport, Istruzione in Consiglio Daniele Valle, così come quelle del consigliere regionale uscente Celestina Olivetti e dell’ex sindaco di Collegno Umberto D’Ottavio.

CONSIGLIERI CANDIDATI PD, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019: LE ALTRE PROVINCE

Passiamo ai restanti listini provinciali. Questo l’elenco completo dei consiglieri candidati Pd alle Elezioni Piemonte 2019 per la Provincia di Alessandria: Ravetti Domenico, Cavanna Paola, Filippi Paolo, Podestà Noemi. Ad Asti candidati al Consiglio Regionale Ferrero Giorgio e Vercelli Piero Marco. Barazzotto Vittorio candidato a Biella, mentre sono cinque i candidati a Cuneo: Peano Maria, Allemano Paolo, Balocco Francesco, Marello Maurizio, Sibille Bruna. Questo l’elenco dei candidati a Novara: Paladini Sara, Ferrari Augusto, Rossi Domenico detto Mimmo. Il consigliere uscente Reschigna Aldo candidato a Verbano Cusio Ossola, mentre a Vercelli troviamo Moccia Maria detta Mariella e Gaietta Michele. Una truppa compatta, con il Partito Democratico che ha deciso di puntare sia sugli amministratori locali, che conoscono bene il territorio, sia sugli esponenti della società civile, che possono mettere le proprie competenze a disposizione della Regione.



