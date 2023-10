Federica Caputo, chi è la fidanzata di Ciro Petrone/ La breve crisi nella coppia: “La cercavo ma…”

Federica Caputo, fidanzata di Ciro Petrone: il loro amore nato nel 2011

Ciro Petrone è uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello 2023. Dalla sua ha un grandissimo tifo fuori dalla Casa di Cinecittà e, tra le sue più importanti sostenitrici, c’è sicuramente la fidanzata Federica Caputo. Di lei non si conoscono moltissime informazioni oltre alla storia d’amore con l’attore. Sappiamo però, come riportato sul sito di Mediaset Infinity, che è del 1996, che ha studiato giurisprudenza a Napoli e che nel 2011 si è innamorata di Petrone, nove anni più grande di lei.

GRANDE FRATELLO 2023, 10A PUNTATA/ Eliminato e diretta: la pace tra Beatrice e i suoi nemici è già finita?

Nonostante la differenza d’età, la coppia sta insieme ormai da tantissimi anni. Tuttavia, dopo otto anni di relazione, la ragazza ha scoperto che il gieffino si stava sentendo con un’altra donna. Così, per mettere alla prova i propri sentimenti e cercare di recuperare il loro rapporto, la coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip. Iconica la scena in cui l’attore è fuggito di corsa verso il villaggio delle ragazze per poter riabbracciare la sua amata. Da quel momento la coppia ha superato ogni ostacolo e ha continuato a vivere al 100% il proprio amore.

Chi sono i genitori di Ciro Petrone?/ "Vendevo la frutta con mio padre a Napoli. Poi..."

Ciro Petrone e il periodo delicato con Federica Caputo: “La cercavo ma lei niente“

Nel corso della sua avventura al Grande Fratello 2023, Ciro Petrone ha parlato del suo rapporto con Federica Caputo, la quale gli ha anche fatto recapitare come sorpresa una dolcissima lettera. Il loro amore viaggia a gonfie vele, ma non è stato tutto rose e fiori. L’attore ha infatti ammesso che non si sono mai separati a lungo, ma solo per un mese, quando “lei scoprì una cosa. La mamma però è sempre stata carina ma lei era arrabbiatissima”.

In quel frangente il loro amore ha rischiato di naufragare, ed è proprio da quel momento che l’attore ha fatto di tutto per recuperare il rapporto, diventando una persona migliore: “La cercavo ma lei niente; io là ho capito davvero quello che stavo perdendo e da lì sono cambiato completamente, sono diventato un’altra persona. Questo è sbagliato perché non devi arrivare a quel punto, devi capirlo prima”.

Giuseppe Garibaldi: l'interesse per Beatrice Luzzi solo strategia?/ "Non lo farei mai con i sentimenti..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA