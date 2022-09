Federica Gentile ad Amici 22 “Inedito di Aron sarà prodotto”/ “Curiosa di ascoltarlo”

Aron, concorrente di Amici 22, ha vinto la gara degli inediti nella puntata odierna del talent show di Canale 5 e ha ottenuto così l’opportunità di vedere arrangiato e prodotto il suo brano, intitolato “Universale”. A fare da ago della bilancia in occasione della sfida odierna è stata Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta, la quale è stata chiamata a esprimere un suo parere personale sui tre inediti ascoltati, mentre in studio anche ai ragazzi della scuola più famosa d’Italia è stato chiesto di votare, privilegiando “un pezzo radiofonico” (richiesta di Rudy Zerbi).

Federica Gentile, a quel punto, ha scherzato, sottolineando come i ragazzi avrebbero potuto votare per strategia, ma, superato il momento di ironia, si è focalizzata con attenzione sull’ascolto dei tre pezzi. Ad Amici 22 Aron ha cantato per primo, seguito da LDG e Tommy. Proprio sul 18enne Aron, Maria De Filippi ha svelato un retroscena relativo ai provini per entrare nel programma: “Ai casting aveva detto di aver scritto più di mille pezzi, ma era un diario”.

FEDERICA GENTILE PREMIA “UNIVERSALE” DI ARON AD AMICI 22: “MI HA COLPITO”

La sfida ad Amici 22 tra Aron, LDG e Tommy si è conclusa con l’assegnazione del premio in palio, vale a dire la possibilità che uno dei tre brani potesse essere prodotto. Sono seguiti istanti di adrenalina e palpitazioni tra i concorrenti, fino a quando Federica Gentile non ha emesso il verdetto, svelando quale singolo fosse stato ritenuto meritevole di tale riconoscimento.

In particolare, la speaker radiofonica ha asserito: “Tra voi tre c’è uno che mi ha colpito (…). Sono curiosa di vedere come sarà arrangiato e prodotto il pezzo di Aron”. Dopo l’esultanza comprensibile da parte del ragazzo, cresce l’attesa per conoscere il nome del produttore che immetterà la sua “Universale” sul mercato radiofonico e segnerà così l’inizio della sua carriera musicale.

