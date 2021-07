Federica Gentile vince Microfono d’Oro/ Speaker Rtl 102.5 premiata a Roma

Federica Gentile vince il Microfono d’Oro. Grande soddisfazione personale per la celebre speaker radiofonica di Rtl 102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta. Il riconoscimento speciale le è stato assegnato a Roma, nella prestigiosa cornice di Cinecittà Word, in occasione dell’undicesima edizione della cerimonia di consegna dei premi, tenutasi presso il Teatro 1, con l’organizzazione a cura di Fabrizio Pacifici e Cosetta Turco.

Nella biografia ufficiale pubblicata sul sito di Rtl 102.5, Federica Gentile viene descritta così: “È nata a Roma e si è avvicinata al mondo della comunicazione giovanissima, dedicando alla radio e al teatro tutto il tempo libero degli anni del liceo”. Successivamente, durante l’università comincia a scrivere di spettacoli e televisione per alcuni quotidiani locali e nel 1989 approda in Rai dove, per diversi anni, conduce programmi per Rai Radio 2. Contemporaneamente all’attività radiofonica affianca l’esperienza televisiva, sempre per la Rai. Nel 2014 torna in radio ed entra nella squadra di Rtl 102.5, dove ha condotto “Onorevole DJ” con Pierluigi Diaco.

FEDERICA GENTILE VINCE IL MICROFONO D’ORO: MARTEDÌ PRESENTERÀ A VERONA L’EVENTO PER I 70 ANNI DI JERRY CALÀ

Indubbiamente il Microfono d’Oro rappresenta un riconoscimento individuale enormemente gratificante per la speaker radiofonica Federica Gentile, che va a iscrivere il proprio nome all’interno dell’illustre novero dei premiati delle passate stagioni, fra cui trovano spazio, tra gli altri, Enrica Bonaccorti, Claudio Lippi, Sergio Friscia, Nick Luciani, Loredana Errore, Fabio Canino ed Enzo Salvi.

Gentile, che è anche scrittrice e conduttrice, nel 2012-2013 ha commentato l’Eurovision Song Contest per l’Italia (in onda sulla Rai) e sempre nel 2013 ha ricoperto il ruolo di portavoce della votazione del nostro Paese. Per lei si trattò di una performances di grande successo, tanto che il suo commento ancora oggi viene unanimemente riconosciuto come uno dei migliori di sempre. Dopo la soddisfazione del Microfono d’Oro, adesso, per lei è già tempo di concentrarsi su un altro grande appuntamento che l’attende nel breve, anzi, brevissimo periodo: martedì 20 luglio, in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 dalla prestigiosa cornice dell’Arena di Verona, Federica Gentile presenterà, insieme ad Angelo Baiguini, “Buon compleanno Jerry Calà”, un evento imperdibile per festeggiare il grande artista scaligero.

