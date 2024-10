La showgirl ed ex velina Federica Nargi è una delle concorrenti della trasmissione tv Rai Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci che va in scena ogni sabato sera. Federica Nargi è una delle nuove concorrenti di questa edizione, salita all’onor delle cronache rosa per vari motivi. Andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è la bella showgirl.

Federica Nargi nasce il 5 Febbraio 1990 a Roma, figlia di genitori di origini campane. Sua madre Concetta è nativa di Boscoreale (provincia di Napoli) mentre suo padre Claudio è di origini avellinesi. Oltre ai genitori Federica ha una sorella, Claudia, e la donna è molto legata alla sua famiglia. Fin da piccola Federica nutre una grande passione per la danza e subito notano la sua bravura.

Non solo in quanto Federica è molto bella e partecipa a vari concorsi di bellezza, diventa Miss Roma e Miss Cotonella ma ha il suo exploit nel 2008 quando – a 18 anni – si classifica all’undicesimo posto nella classifica di Miss Italia. Da li comincerà poi la sua carriera e il suo approdo nel mondo della televisione. Pochi mesi dopo la Nargi partecipa alla trasmissione Veline e viene selezionata come la velina mora della trasmissione Striscia La Notizia, accanto a Costanza Caracciolo. Le due staranno nella trasmissione per ben quattro anni.

Federica Nargi ha un profondo legame con Costanza Caracciolo, le due partecipa come concorrenti a Pechino Express e poi debutta a teatro nella commedia diretta da Federico Moccia. Oltre a questo vediamo Federica protagonista in vari show come conduttrice, come a Colorado e tanti altri. Nel 2021 partecipa come concorrente alla trasmissione Tale e Quale Show.

Oltre alla tv Federica è negli anni anche una modella, volto di marchi come Yamamay, Goldenpoint e Calzedonia. Oltre a questo disegna la sua prima linea di bikini. Per quel che riguarda la vita privata Federica è legata da 15 anni con l’ex calciatore di Juventus e Milan Alessandro Matri e la coppia ha due figlie, Sofia e Beatrice, rispettivamente di 8 e 5 anni. La coppia non è sposata ma i due non hanno escluso la possibilità del matrimonio ed anzi hanno affermato recentemente che gli piacerebbe farlo presto.

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno un ottimo rapporto e lui – come ha più volte sottolineato Federica – è un ottimo padre: “E’ una vittima delle nostre figlie, si fa truccare e pettinare, a volte fa anche le treccine. E’ un bravissimo papà e l’ho messo a lavorare con le bimbe fin da piccolo”. Federica è inoltre molto attento alla dieta e al fitness anche se – come rivelò nel podcast di Diletta Leotta – considera il cibo un piacere che non può mancare.