Federica Nargi è una delle concorrenti della trasmissione Rai Ballando con le Stelle, programma che la vedrà protagonista anche sabato 19 Ottobre 2024. Federica ha ricevuto elogi per il suo ruolo e sappiamo che è molto conosciuta ormai da anni nel mondo dello spettacolo, allo stesso tempo andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è…

Federica Nargi nasce a Roma il 5 Febbraio 1990 e vive nella Capitale da una famiglia umile con il quale ha un grandissimo rapporto. Parlando di come è cresciuta qualche giorno fa la donna si è raccontata ai microfoni Rai: “Venivo da una realtà dove la vita era basata su cose essenziali. I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla, mia madre era una donna di casa mentre mio padre era un gran lavoratore, faceva anche due lavori”. Anche per questo e per non gravare sulla famiglia Federica lasciò casa a soli 18 anni.

Nel 2007 arriva undicesima a Miss Italia mentre l’anno dopo vince il programma Veline ed entra – insieme a Costanza Caracciolo – a Striscia la Notizia. Successivamente lavora come presentatrice e in tv, oltre a proseguire la propria carriera come modella, dove è testimonial del marchio Koralline e lavora anche per Calzedonia. E’ il primo di tanti ruoli come modella.

Nel 2021 fa parte come concorrente di Tale e Quale Show, non va a buon fine anche se imparò molto da quell’esperienza dove raggiunse il penultimo posto. Ha preso parte come conduttrice della Gialappa’S e quest’anno è approdata a Ballando con le Stelle. Per quel che riguarda la sua vita privata quasi tutta la vita ‘televisiva’ della Nargi l’ha vista insieme all’oramai ex calciatore Alessandro Matri.

I due si conobbero nel 2008 fuori ad una discoteca, come rivelato in passato Matri la corteggiò per diversi mesi e alla fine i due si fidanzarono. A differenza di quello che spesso capita alle coppie da tv i due sono sempre apparsi affiatati e stanno ormai da sedici anni insieme, hanno due figlie, Beatrice di 8 anni e Sofia invece di 5 anni. Non sono ancora sposati ma ne hanno parlato a più riprese.

Federica si raccontò nel corso di un’intervista e svelò: “Il matrimonio arriverà, ma già avere figli vuol dire per sempre. Lo faremo perchè è un segno d’amore e una tutela delle nostre figlie”, spiegò la donna qualche tempo fa. Quest’anno la coppia si è raccontata da Diletta Leotta e Federica ha raccontato alcuni aneddoti sul compagno che considera un buon padre e che ha fin da subito messo a ‘lavoro con le bambine’.