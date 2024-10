Grandissimo successe per Federica Nargi e Luca Favilla durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle 2024. La coppia è scesa in pista portando in scena un valzer sulle note di “A mano a mano” di Rino Gaetano conquistando pubblico e giuria. Tutti sono rimasti estasiati dalla bravura e dell’eleganza della ex velina di Striscia La Notizia che dopo questa prova di ballo, complice anche la maestria del maestro di ballo Luca Favilla, si candidano a papabili finalisti di questa diciannovesima edizione. Complimenti a scena aperta anche dalla giuria, in primis dalla presidente di giura Carolyn Smith che ha commenta così la prova di ballo: “complimenti! Ho visto una performance come se fossimo in una gara, veramente elegante e sei l’unica donna che ho visto qui a Ballando dal 20107 con il topline eccezionale e la tempistica. Lui sta lavorando bene, continuate così. Bravi”.

Federica Nargi: "Andata via di casa a 18 anni, sono stata male per 3 anni"/ "I miei genitori hanno sofferto"

Anche Ivan Zazzaroni si è complimentato con la coppia sottolineando la bravura di Federica Nargi dicendo: “il più bel complimento per Luca sia quello che mi è arrivato ora da Madrid ‘credo che sia più brava la moglie di Matri del suo ballerino’. Non è vero evidentemente, ma tu stai facendo un grandissimo lavoro. Lei è stata delicatissima, stupenda in tutto”.

Federica Nargi e Luca Favilla a Ballando con le stelle 2024/ Social: "Carolyn Smith vergognosa con il 5!"

Federica Nargi e Luca Favilla tra i finalisti di Ballando con le Stelle 2024?

Il valzer di Federica Nargi e Luca Favilla ha lasciato tutto il pubblico di Ballando con le Stelle 2024 a bocca aperta. Anche la giuria si è complimentata con la prova di ballo della coppia con Fabio Canino che ha sottolineato: “stasera sei stata eccezionale, sembrava un quadro di Frida Kahlo che prendeva vita in scena. Devo dire che stasera c’è stato proprio quello scatto che aspettavamo e il cuore che ti avevamo chiesto”. Selvaggia Lucarelli, oltre a complimentarsi con la coppia di ballerini, ha esortato Federica Nargi ad entrare di più nella competizione: “un pò di strategia metticela, giocatela bene”. 46 punti totali per la coppia che si è classificata al terzo posto. Anche sui social in tantissimi hanno sottolineato l’ottima prova di ballo di Federica Nargi e Luca Favilla con commenti tutti positivi. ”

Federica Nargi, la scenata di gelosia che impressionò il marito Matri/ "Spostò di peso una mia fan”

“La trovo molto sensuale. È diversa da Nina Zilli e Bianca Guaccero, non per questo meno brava. Spero vadano avanti tutti e 3” – ha scritto un utente, mentre un altro ha sottolineato – “Grande Federica… veramente brava brava. Quello che non piace (se vero) è che hai fatto un passo indietro per la carriera del marito”. Non solo, c’è anche chi ha citato la giuria dicendo: “Ma la giuria di #BallandoConLeStelle prima o poi si renderà conto della bravura di Luca Favilla e di Federica Nargi oppure continuerà ad osannare sempre e solo coppie che hanno maestri che loro amano alla follia?”. Infine un utente ha sottolineato: ” Bella, brava, elegante in questo Walzer. Stupenda postura”.