Luca Favilla e Federica Nargi si tolgono qualche sassolino dalle scarpe dopo il terzo posto alla finale di Ballando con le stelle. Per mesi si era parlato di una possibile sfida finale tra la Nargi e Bianca Guaccero, ma a sorpresa, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca hanno superato l’ex velina, piazzandosi al secondo posto dietro la coppia vincitrice, composta proprio dalla Guaccero e Giovanni Pernice. Questo risultato ha suscitato diverse critiche e, a quanto pare, non è stato accolto bene neanche dagli stessi “Nargilla”. In particolare, Luca Favilla ha lanciato frecciatine pungenti non solo alla coppia Pellegrini-La Rocca, ma anche ai vincitori, Guaccero e Pernice.

Durante la finale di Ballando con le stelle, Federica Nargi e Luca Favilla sono stati intervistati dall’inviato de La Volta Buona, condividendo le loro sensazioni subito dopo essersi classificati al terzo posto, dietro Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, e Bianca Guaccero con Giovanni Pernice. Se in diretta avevano mantenuto toni diplomatici, ai microfoni del talk show di Caterina Balivo, Favilla si è lasciato andare con una frase che ha fatto discutere: “Sono contento di essere arrivato qua a questo punto, senza baci, senza innamoramenti, senza nessun tipo di annuncio”. Un commento che sembrava trovare d’accordo Federica Nargi, che nel frattempo annuiva in silenzio.

La frase pronunciata da Luca Favilla a La Volta Buona conteneva due riferimenti ben precisi. Con “baci e innamoramenti”, Favilla ha probabilmente lanciato una frecciatina a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, suggerendo che la loro vittoria possa essere stata influenzata anche dalla loro storia d’amore, nata proprio sulla pista di Ballando con le stelle. Con “senza nessun tipo di annuncio”, invece, il partner di Federica Nargi sembrava riferirsi a Pasquale La Rocca, che, durante la finale con Federica Pellegrini, ha annunciato (forse strategicamente) di voler lasciare la carriera di ballerino per dedicarsi a quella di coreografo.

Pasquale La Rocca, dal canto suo, ha pubblicato nelle sue storie Instagram un elogio alla coppia formata da Luca Favilla e Federica Nargi, complimentandosi con loro per il percorso straordinario fatto a Ballando con le stelle. Nessun accenno, invece, ai trionfatori, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che sembrano non riscuotere molta simpatia tra i colleghi. Federica Pellegrini, infine, ha dichiarato di non sentirsi responsabile per il terzo posto dei “Nargilla”, sottolineando di aver gareggiato in modo leale e di essere stata premiata dal televoto per la sua crescita nel ballo.