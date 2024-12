Perchè Bianca Guaccero ha vinto Ballando con le Stelle 2024? La conduttrice si è aggiudicata la medaglia d’oro dopo settimane di intense prove e allenamento insieme al partner Giovanni Pernice. Una rinascita la sua che ha visto una trasformazione profonda anche dal punto di vista sentimentale: dopo poche settimane, lei e il ballerino si sono innamorati perdutamente dando vita ad una coppia in tutti i sensi, che funziona sia in pista che lontana dalle telecamere. Ma Bianca Guaccero meritava la vittoria a Ballando con le Stelle 2024? Secondo i social, sì.

Dopo anni di grigiore dal punto di vista lavorativo, la conduttrice ha vissuto una rifioritura non da poco. Nel 2020, infatti, si erano spente le telecamere su di lei, protagonista di un siparietto da molti considerato attempato e fuori luogo sul fare la spesa “in modo sexy”. Si trattava di un tutorial di Detto Fatto che Bianca Guaccero aveva messo in scena creando così un vespaio di polemiche e l’indignazione di molti italiani. Da quel momento la sua figura è passata un po’ in sordina, dopo un massacro social non da poco che le ha creato tanto disagio a livello lavorativo.

Bianca Guaccero riconquista il pubblico dopo l’offuscamento degli ultimi anni: i commenti sulla vittoria a Ballando

Chi si aspettava che Bianca Guaccero avrebbe vinto Ballando con le Stelle 2024? Quando Milly Carlucci ha annunciato il vincitore di questa edizione i social sono esplosi in una miriade di commenti dove è prevalsa la stima nei confronti della conduttrice. Si è sempre mostrata con il sorriso in ogni occasione, conquistandosi la simpatia del pubblico e della giuria. A Ballando con le Stelle 2024, del resto, l’abbiamo vista sbocciare a nuova vita, con un amore nuovo e tanti passi di danza che l’hanno poi condotta a stringere la tanto agognata coppa del primo classificato. Tante polemiche invece su Federica Nargi e Federica Pellegrini. Pare che il pubblico non abbia apprezzato il secondo posto della nuotatrice, che secondo molti sui social ha “ballato come una scopa” anche durante la finalissima di Ballando con le Stelle 2024.

Medaglia di bronzo criticatissima anche per la Nargi, al terzo posto dopo un’edizione dove anche lei ha messo tutta sè stessa per raggiungere la vittoria. Insieme a Bianca Guaccero, l’ex velina è stata spesso nella bufera per essere “già capace di ballare”, finendo al centro delle polemiche dopo l’uscita di alcuni video sui social che la ritraggono mentre fa i provini di danza. Insomma, nonostante la vittoria apprezzata della conduttrice, il pubblico non ha digerito il terzo posto di Federica Nargi, e il secondo della Pellegrini. In ogni caso, quello che conta è che Bianca Guaccero si sia riconquistata del tutto il suo pubblico dopo anni di incertezza e ora, non ci resta che rivederla presto in tv.