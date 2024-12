Federica Nargi e Luca Favilla sono pronti a giocarsi la finale di Ballando con Le Stelle 2024, il dance show campione d’ascolti presentato da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1. La coppia nelle ultime settimane ha recuperato alla grande conquistando il plauso della giuria di qualità, ma anche del pubblico da casa e dei social e si avvia diretta verso la vittoria. Saranno Federica Nargi e Luca Favilla i vincitori di questa edizione? Intanto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024, la coppia si è esibita con una rumba sulle note di “L’importante è finire” di Mina. “Cosa posso dire? Meravigliosa” – esordisce Carolyn Smith – “questa è una delle migliori volte che ho visto te Luca ballare. Eravate insieme, tu devi fare le vere gare, sei stata bravissima e bellissima”.

Guillermo Mariotto: “una sola parola: dajeeee!”, mentre Alberto Matano commenta “ho trovato magnifico. Una magia in questo studio, una grande intensità e soprattutto devo dire dall’inizio si è visto questo immenso potenziale. Meritate tutto questo e molto di più”. Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli che ironizza: “mi confondi sempre molto: nelle clip iniziali sembravi la Sora Lella poi arrivi e sei la bomba sexy. Decidi chi sei. Detto questo è tutto molto bello, devo dire non so se sei la più brava, ma sicuramente sei la più versatile e la più interessante da questo punto di vista”. Infine Ivan Zazzaroni: “avrei giocato un pò di più sulla sensualità, ma la slogan è “altro che Nargilla con te ballerebbe anche un gorilla”.

Federica Nargi e Luca Favilla saranno i vincitori di Ballando con le Stelle 2024?

La rumba di Federica Nargi e Luca Favilla a Ballando con le Stelle 2024 ha conquistato davvero tutti. Anche sui social è un tripudio di commenti positivi per la coppia. A cominciare da chi ha scritto su X: “stasera mi sono piaciuti molto. La Nargi la preferisco quando balla e meno quando recita nelle clip” e ancora “Mi sono piaciuti un casino” e “Un metro sopra a tutti …ci si avvicina solo Nikita per la freschezza che ci mette”. Poi c’è chi commenta il posto in classifica a fine puntata alle spalle di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca: “vederli dietro alla Pellegrini è vergognoso. I vostri tesoretti sono un modo per pilotare la trasmissione come piace a voi. Nargi è la numero uno, non ha fatto musical o condotto trasmissioni come Guaccero, sono anni che fa la mamma, merita di vincere”.

Non mancato commenti negativi verso Federica Nargi e Luca Favilla da parte di chi non ha ritenuto perfetta la coreografia. “Come fanno a dire che era perfetto? Già solo le mani rigide erano inguardabili…bellino” scrive un utente, mentre un altro afferma “Deve ancora lavorare sul posizionamento di gambe e piedi. Ginocchia ancora piegate quando devono essere dritte”. Da che parte state?