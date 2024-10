Federica Nargi e Luca Favilla sono tornati sulla pista di Ballando con le Stelle 2024 portando un Cha Cha, una danza latino-americana di origine cubana che ha fatto letteralmente impazzire buona parte della giuria e il pubblico da casa. In platea ad applaudire la bellissima Federica Nargi anche il marito Alessandro Matri che si è complimentato con la compagna. Nonostante la ottima esibizione sulla pista di Ballando, la coppia ha totalizzato 37 punti classificandosi al quinto posto nella classifica finale. Un risultato “deludente” considerando l’ottima esibizione della coppia che non ha convinto la presidente di giuria. Carolyn Smith, infatti, nel momento del giudizio ha detto: “allora, mi metti in difficoltà. Stai facendo un lavoro veramente bene. C’è ancora qualcosa da raffinare, ma riesci a riempire anche la pista con una coreografia semplice”.

Federica Nargi, la scenata di gelosia che impressionò il marito Matri/ "Spostò di peso una mia fan”

Poco dopo durante le votazioni, la Smith ha dato uno striminzito 5 come voto rispetto agli altri giurati che non hanno potuto fare altro che sottolineare l’esecuzione impeccabile della showgirl. Qualcosa è mancato secondo Selvaggia Lucarelli che ha invitato Federica Nargi a trovare la sua cifra specifica, mentre Alberto Matano le ha consigliato di lasciarsi andare.

Federica Nargi: “Matrimonio con Alessandro Matri? Non più un desiderio”/ Il compagno: “Fiero di lei…”

Federica Nargi e Luca Favilla di Ballando con le Stelle 2024 conquistano i social con il loro cha cha

Il cha cha di Federica Nargi e Luca Favilla durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 non è stato premiato dalla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ma ha trovato consensi e voti di approvazione da parte del pubblico social. Sono stati tantissimi gli utenti che hanno criticato il 5 assegnatole da Carolyn Smith “il cinque a Federica io non l’ho capito, meritava di più”, mentre un altro utente ha ribadito “Ho rivisto l’esibizione di Luca e Federica di questo sabato e mamma mia sono magnificiiii”.

Chi è Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi: figlie e matrimonio rimandato/ “La gelosia…”

C’è anche chi sottolinea la semplicità della ex velina di Striscia: “Pensate essere Federica Nargi e non essersi mai montate la testa : simpatica, umile, semplice, verace, testa sulle spalle come quando era la ragazza di Tor Bella Monaca”. Intanto proprio Federica Nargi, ospite di Caterina Balivo, ha confessato: “vorrei vincere. Ballando è arrivato proprio nel momento giusto della mia vita. Mi sto divertendo tantissimo e con Luca mi trovo molto bene”.