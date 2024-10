Buona la prima per Federica Nargi e Luca Favilla, una delle coppie protagoniste della nuova edizione Ballando con le Stelle 2024. La ex velina di Striscia La Notizia e il ballerino Luca Favilla hanno debuttato sulla pista da ballo di Ballando con una travolgente salsa che ha lasciato tutti a bocca aperta! Nonostante ciò, la coppia non è riuscita a vincere la prima puntata di Ballando con le stelle per via del tesoretto assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra che hanno sovvertito la classifica finale. Poco importa, la gara è ancora lunga e Federica Nargi e Luca Favilla hanno dimostrato sulla pista grandi qualità e promettono tante sorprese nella prossima puntata.

La stessa Federica Nargi poco dopo la diretta ha scritto sui social: “voglio ringraziare di cuore tutte le persone che hanno sostenuto me e Luca nella prima puntata di Ballando con le stelle ieri sera. E stato davvero emozionante debuttare su quella pista, un’esperienza che non dimenticherò mai!”. Infine ha concluso: “sono contenta e soddisfatta, è stata un’esplosione di adrenalina pura. Ora siamo pronti a dare il massimo per la prossima puntata”.

Federica Nargi e Luca Favilla conquistano Ballando con le Stelle 2024 con una travolgente salsa

Boom di voti e commenti per la salsa di Federica Nargi e Luca Favilla che hanno infiammato la pista di Ballando con le Stelle 2024. Gaffe a parte di Fabio Canino che l’ha confusa per Chiara Nasti con tanto di commento della showgirl “ma io non ho fatto nessun baby shower”, il giudice di Ballando non ha potuto che sottolineare la bravura della Nargi: “sei bellissima e tutto quello che hai detto ti può portare tanto in questa trasmissione”. Anche Ivan Zazzaroni si è complimentato: “Sei più brava che bella, e ho detto tutto”. Poi è arrivata la stangata di Selvaggia Lucarelli: “sei una ex velina, la moglie di un calciatore, tutta una serie di stereotipi classici del gossip italiano che io mi auguro tu riesca a scardinare per far uscire qualcosa di diverso”.

L’invito di Selvaggia Lucarelli a Federica Nargi è quello di far trapelare qualcosa di se uscendo così dagli stereotipi in cui è caduta. La ex velina ha replicato: “cercherò di portare me stessa e mi impegnerò doppiamente. Federica è anche altro, ci mette impegno in tutto quello che fa”. Anche Simone Di Pasquale si è complimentato con la coppia: “sarete tra i protagonisti di questa edizione, non lasciatevi frenare dai pettegolezzi della giuria”. Anche i social hanno apprezzato il debutto di Federica Nargi e Luca Favilla; spulciando i commenti si legge: “bella la Nargi, è avvantaggiata!”, mentre un altro precisa “ex velina, già sa ballare! Ed è bravissima”. C’è chi già pensa alla vittoria: “è una DEA. Bellissima, il problema dei “giudici” ( Zazzaroni a parte) è che è bravissima. Sono i migliori”.