Federica Panicucci a Scherzi a parte/ Lite e accusa di furto “Io non sono una ladra!”

Anche Federica Panicucci a Scherzi a parte: la popolare conduttrice è una delle vittime della puntata del 19 settembre. Il programma di Enrico Papi ha puntato su un suo punto debole: la valigia. Lo scenario è il lago Maggiore, in particolare Stresa, dove la porta il fidanzato Marco Bacini. Lei sperava di potersi rilassare nella pace assoluta dell’hotel, ma le succede tutt’altro. In camera trovano, infatti, una sorpresa inaspettata: nella suite c’è la valigia del precedente cliente, peraltro non è neppure pronta. Mentre lei scende, la sua valigia viene nascosta. E infatti la prima cosa che nota entrando nella junior suite è che la sua valigia è stata scambiata.

Federica Panicucci e Bacini zittiscono gli haters/ "A Venezia cani e porci? Non..."

Le fanno credere che la sua valigia è stata caricata nel taxi di un’altra cliente, che starebbe tornando indietro. «Non mi fomentare, già non ho la mia valigia! Meno male che non sono tanto fissata… Hanno trovato quella buona», dice ironicamente. «Non mi far agitare», prosegue mentre il compagno si dispera per quanto accaduto.

Federica Panicucci furibonda per rinvio Mattino 5?/ "Fake news!", smentito il malore

FEDERICA PANICUCCI E L’ACCUSA DI FURTO

Federica Panicucci finisce per prenderla con il fidanzato Marco Bacini, ma dall’albergo le fanno credere che dalla valigia sottratta siano stati sottratti dei gioielli preziosi. «Lei controlli, noi facciamo il check-out e ce ne andiamo via dall’albergo. Ora pure ladri siamo…», minaccia la conduttrice rivolgendosi all’addetto dell’hotel, che arriva pure ad aprire la borsa della donna. Poi passa all’ispezione della valigia.

«Ma lei non la apre così la mia roba! Io non devo fare proprio niente. Non ci penso neanche lontanamente. Ma secondo lei posso essere una ladra? Noi ce ne andiamo e lei si tenga i dubbi. Della ladra a me non lo da nessuno», s’infuria Federica Panicucci. All’uscita trova la polizia e la cliente che l’accusa di aver rubato i suoi gioielli. Scoppia anche una lite con la finta cliente. Prima che la situazione precipiti, Scherzi a parte si rivela. «Marco complice così…», il commento al rientro in studio.

Simona Branchetti sostituisce Federica Panicucci a Mattino 5?/ L'indiscrezione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA