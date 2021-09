Federica Panicucci e Bacini zittiscono gli haters/ “A Venezia cani e porci? Non…”

Bellissimi e sempre più innamorati, Federica Panicucci e Marco Bacini sono stati alcuni dei protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia 2021 sfilando sul famoso red carpet dove, ogni anno, passano non solo attori, attrici e registi, ma anche vari personaggi del mondo dello spettacolo. Federica Panicucci, insieme al compagno Marco Bacini, ha vissuto un momento meraviglioso. Con un abito elegantissimo, in stile principesco, la conduttrice di Mattino 5, si è trasformata in una vera principessa incantando tutti non solo per l’indiscutibile bellezza, ma anche per l’eleganza e la raffinatezza. Al suo fianco un altrettanto elegante Marco Bacini.

Dopo l’esperienza vissuta, la Panicucci, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto ricordo e, come sempre, oltre ai complimenti, sono arrivati gli attacchi degli haters. A rispondere, in particolare, ad una dura critica, è stato lo stesso Marco Bacini che ha zittito l’hater in questione con eleganza.

Federica Panicucci e Marco Bacini rispondono alle critiche degli haters

“Il nostro arrivo al Lido“, ha scritto la Panicucci pubblicando le foto di Venezia. “Un’esperienza bellissima amore mio”, ha risposto Marco Bacini. Oltre ai vari complimenti dei fans per la bellezza della coppia, sono arrivate puntuali le critiche. Come ha scoperto il portale Gossip e Tv, tuttavia, soprattutto un commento ha attirato l’attenzione di Bacini che ha deciso di replicare.

“Cioè, a questa parata cani e porci“, ha scritto una utente. La risposta di Bacini, super elegante, è stata la seguente: “Non direi, Lei per esempio non si è vista e sono sicuro appartenga ad una delle due categorie, sperando di non offendere le due categorie. Buona giornata”.

