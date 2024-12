Federica Panicucci è stata confermata per il settimo anno consecutivo alla conduzione dell’evento di fine anno “Capodanno in Musica“, lo show musicale trasmesso in diretta dalla incantevole Piazza Duomo di Catania su Canale 5. La conduttrice televisiva sarà quest’anno sarà con Fabio Rovazzi a conduttore la diretta televisiva dell’ultima notte del 2024, il Capodanno in Musica di Canale 5. Una grande gioia per la conduttrice che dalle pagine de Il Giornale ha dichiarato: “sarà il settimo capodanno che trascorro in diretta con gli italiani”. La diretta da Piazza Duomo a Catania è prevista poco dopo la fine del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 5 ore belle piene di diretta televisiva con l’avvicendarsi di grandi nomi della musica italiana.

Da Paola e Chiara a Baby K, ma anche Umberto Tozzi, i cantanti della scuola di Amici di Maria De Filippi fino ad Emma e Gigi D’Alessio. Questo è il menù del Capodanno in Musica di Canale 5 che traghetterà gli italiani dal 2024 al 2025!

Federica Panicucci sul Capodanno di Canale 5: “rispetteremo la liturgia mettendoci sorrisi e musica”

Una grande gioia per Federica Panicucci, uno dei volti portanti di Mediaset, confermata per il settimo anno consecutivo alla guida dello show di Capodanno. “Entrare nelle case degli italiani in questa occasione è impegnativo ma anche meraviglioso” – ha detto la Panicucci che in queste sette edizioni ha visto cambiare non tanto lo spettacolo in se, ma la musica e i cantanti protagonisti. Riguardo l’edizione 2024 la conduttrice ha anticipato: ” rispetteremo la liturgia mettendoci sorrisi e musica”.

Naturalmente mettere insieme un cast così grande e variegato non è stato semplice, ma l’organizzazione ha pensato bene di coinvolgere artisti ed interpreti che possano intercettare i gusti delle famiglie e degli italiani. “E’ uno spettacolo per nonne e nipoti, qualcosa che riunisca le generazioni” – ha detto la Panicucci che ha concluso dicendo – “ci sono tradizioni che devono essere rispettate”.