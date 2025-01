Dopo un tragico incidente in moto, il giornalista Fabio Postigliano è morto e ha lasciato la moglie Valentina Trifiletti, anche lei giornalista e inviata che spesso vediamo su Mattino 5 con Federica Panicucci. L’uomo è morto mentre tornava a casa a Cernusco sul Naviglio, dove vive insieme alla moglie giornalista. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificare, ma la tragedia si è consumata sulla Tangenziale Est intorno a Milano, all’uscita Cologno Nord.

Valentina Trifiletti, moglie di Fabio Postiglione, è la celebre inviata ilMediaset che spesso abbiamo visto in numerose trasmissioni. All’inizio della sua carriera ha lavorato per il Fatto Quotidiano, per poi passare a L’Aria Che Tira. Oggi si occupa di Politica, ambiente e cronaca e ha un canale YouTube dove condivide i video dei suoi interventi. Di lei si conosce molto poco, dato che è estremamente riservata e non ama condividere fatti della sua vita privata in pubblico. Durante la puntata di Mattino 5 di oggi 29 gennaio 2025, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno salutato il pubblico e spiegato cos’è successo alla collega, commovendo tutti per la notizia inaspettata.

Valentina Trifiletti, il messaggio di Mattino 5: “Raccontiamo le nascite ma…”

Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno affrontato una puntata difficile quest’oggi 29 gennaio 2025. La loro collega Valentina Trifiletti ha perso tragicamente il marito, celebre giornalista milanese Fabio Postiglione. Secondo le ultime ricostruzioni l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto dopo essere stato urtato da un van. Nonostante i soccorsi dell’ambulanza e il trasporto al San Raffaele, per lui non c’è stato più nulla da fare. “Nella notte una tragedia enorme ha colpito la nostra Valentina Trifiletti con la morte di suo marito, il collega e giornalista Fabio Postiglione”.

Queste le parole di Federica Panicucci, che con gli occhi lucidi ha fatto sapere al pubblico della morte di Fabio Postiglione, giornalista di soli 44 anni che si era battuto contro la camorra. Federica Panicucci ha poi continuato dicendo che tutta Mattino 5 e Video News abbraccia Valentina Trifiletti e tutta la sua famiglia in questo momento così drammatico: “Raccontiamo le nascite ma anche le cose tristi e ci abbracciamo a Valentina”. Fabio Postiglione era un giornalista professionista sin dal 2009, che nel corso della sua carriera ha lavorato per il Corriere del Mezzogiorno occupandosi prevalentemente di cronaca nera. Successivamente è finito sotto scorta per via di un’intercettazione che lo minacciava dopo essersi occupato di camorra.