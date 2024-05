Federica, parole ‘d’amore’ per i ragazzi de La pupa e il secchione 2024/ “Ci avete fatto un dono…”

Siamo giunti all’ultimo giro di boa prima dell’ultimo atto, la semifinale de La pupa e il secchione 2024 è stata ancora una volta terreno fertile per verdetti, scontri e nuove intese ma c’è stato in particolare un momento che probabilmente racchiude il senso dell’intera edizione e soprattutto dello spirito del format. A prendere la parola è stata Federica che, facendosi portavoce di tutte le pupe, si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione per i secchioni.

FINALISTI LA PUPA E IL SECCHIONE 2024, CHI SONO/ Coppie e concorrenti in gara: Valenza e Aurora in finale!

“Dato che stasera non si sa chi uscirà voglio dire delle cose importanti, soprattutto ai secchioni: grazie a voi abbiamo capito tante cose. I due mondi che sembrano così diversi alla fine hanno trovato un punto di coesione molto forte, soprattutto per noi pupe che spesso siamo superficiali. Ci avete dato qualcosa di bello che non pensavamo potesse cambiarci così tanto”. Questo il toccante discorso di Federica dedicato ai secchioni con i quali, lei e le altre pupe, ha condiviso questo entusiasmante percorso. Le altre concorrenti si sono dette ovviamente concordi trovando quasi la commozione dei ragazzi.

La pupa e il secchione 2024, semifinale/ Diretta e coppie finaliste: eliminati Aurora e Rifugiato!

Federica, un ringraziamento speciale per il ‘suo’ Candido: “Mi hai fatto capire che esistono ancora persone vere…”

“Non bisogna avere paura di mostrare entrambi i lati, anche noi secchioni ci possiamo ‘pupizzare’ e viceversa…”, queste le parole di Gorrino a La pupa e il secchione 2024 che confermano quanto asserito poco prima da Federica. Quest’ultima passa dunque in rassegna i ragazzi, dedicando ad ognuno di loro un pensiero simpatico e d’affetto.

“Valenza è sempre comico, riesce sempre a strapparci un sorriso mentre noi cerchiamo sempre di essere perfette. Rifugiato poi è senza invidia, a differenza di ciò che accade tra noi donne… Finucci invece è del tutto secchione!”. Le parole di Federica hanno strappato più di un sorriso ai ragazzi e sicuramente anche ai telespettatori de La pupa e il secchione 2024. La concorrente non poteva poi che concludere con una amorevole dedica nei confronti del suo compagno di viaggio: “Poi c’è Candido che mi ha fatto capire che ci sono persone davvero buone e vere, lui è proprio come lo si vede; senza filtri ed è bello sapere che oggi esistono ancora persone così”.

Finucci e Annalisa de La pupa e il secchione 2024 sono innamorati?/ Lui si ‘dichiara’, lei: “Chi lo sa…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA