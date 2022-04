Federica Pellegrini e Matteo Giunta “ci sposiamo”/ Matrimonio a fine agosto “felici!”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta svelano la data del matrimonio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente vicini al grande passo. Ospiti per la prima volta insieme a Verissimo, i due fidanzati hanno svelato quando si celebrerà il loro matrimonio: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”, ha svelato la Divina. Già da tempo si parlava delle presunte nozze, inizialmente rimandate al 2023, come aveva lasciato intendere lo stesso Matteo in una intervista al Corriere del Veneto, ironizzando sul grande passo: “nel 2022 ci saranno da recuperare i matrimoni del 2021 e 2020…”. Adesso però, entrambi sembrano essere al settimo cielo, almeno stando alle parole della campionessa di nuoto: “Non vediamo l’ora che succeda”, ha svelato, “vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme”.

A Silvia Toffanin, Federica Pellegrini ha raccontato l’emozionante giorno della proposta di matrimonio da parte del compagno e presto marito Matteo Giunta: “È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo”. Ed invece il suo coach non ha voluto perderne altro, dopo essere rimasti per troppo tempo nell’ombra.

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta: quando è nata

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta nasce proprio a bordo piscina. Era il 2014 quando la campionessa di nuoto scelse il 39enne pesarese (ma dal 2015 vive a Verona dove allena al Centro Federale) come suo allenatore. “Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti”, ha svelato la Pellegrini a Verissimo. Il loro amore però è rimasto nell’ombra per oltre tre anni anche se Matteo lo aveva definito al Corriere del Veneto una sorta di “segreto di Pulcinella” dal momento che le voci circolavano già da tempo sebbene la stampa sia stata sempre molto rispettosa nei loro riguardi. “Essendo io il suo allenatore, abbiamo deciso di rendere pubblico il nostro amore solo quando Federica si è ritirata. È stata la scelta giusta”, aveva spiegato Giunta.

Proprio Matteo aveva svelato dove e quando era scattata la scintilla tra i due svelando: “Direi al collegiale di Livigno, aprile 2018, ma già prima c’era qualcosa… solo che non ci sembrava giusto dargli spazio a quel sentimento, o volerlo seguire”. All’epoca la coppia preferì dare spazio solo all’aspetto professionale del loro rapporto ma poi i sentimenti sono andati ben oltre. Federica Pellegrini ha poi scelto di ufficializzare il loro amore in diretta a Tokyo ed in merito a Verissimo ha commentato: “È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo”.











