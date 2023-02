Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ “Incinta? Non è priorità: ho dei progetti che..”

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA A “C’E’ POSTA PER TE”

Ci saranno anche Federica Pellegrini e suo marito, Matteo Giunta, nel cast di ospiti della nuova puntata di “C’è Posta Per Te”: infatti questa sera, nel programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, del parterre di ospiti faranno parte non solo i ragazzi de Il Volo ma anche la 34enne ex nuotatrice italiana assieme il 39enne preparatore atletico pesarese che lo scorso agosto aveva portato la ‘Divina’ all’altare. E tra i continui post sui social e il desiderio mai nascosto di mettere su famiglia e avere dei figli, la coppia continua a essere una delle più in vista su siti di gossip e magazine rosa…

Federica Pellegrini è incinta?/ Lei smentisce: "La verità la sa solo il barista"

Anzi, proprio la recente luna di miele di Federica Pellegrini e Matteo Giunta era diventata il pretesto per l’ennesima speculazione circa una maternità di una delle più grandi campionesse che lo sport azzurro abbia mai avuto. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda che ha portato peraltro l’ex nuotatrice a fare ancora una volta chiarezza non solo sui progetti di famiglia che ha con quello che era stato il suo allenatore ma anche a quelli professionali e che, salvo clamorose soprese, non riguarderanno la piscina. Dopo essersi sposata ad agosto, la coppia aveva infatti deciso di concedersi a fine anno la tanto attesa luna di miele in quel delle Maldive, documentandola da diversi scatti apparsi sui loro profili social, tra effusioni, romanticismo e tanto relax.

Federica Pellegrini, luna di miele extra lusso con Matteo Giunta/ Lato B in mostra...

PELLEGRINI INCINTA? “NON E’ NELLE NOSTRE PRIORITA’, INVECE HO DUE PROGETTI…”

“Finalmente la nostra luna di miele (quella banale, qualcuno capirà)… Sì siamo un po’ bianchini” aveva scritto la campionessa su Instagram mostrandosi soddisfatta per quella parentesi in uno dei paradisi naturali più belli: tuttavia, tra ideali cartoline ‘social’ destinate ai loro follower, fotografie in bikini e selfie di coppia, non era mancato il (solamente presunto) scoop, rilanciato da alcuni siti di informazione e secondo i quali Federica Pellegrini e Matteo Giunta fossero in dolce attesa e che il concepimento fosse avvenuto qualche tempo prima. Secondo tale indiscrezione, la Pellegrini non avrebbe toccato alcool durante i festeggiamenti per il nuovo anno, limitandosi a sorseggiare solo dell’acqua. A stretto giro di posta, dopo che i rumors si erano moltiplicati, era arrivata la replica della diretta interessata…

CINZIA E ROBERTO, GENITORI FEDERICA PELLEGRINI/ "Lei e Matteo una coppia favolosa"

“Non è nelle nostre priorità” aveva tagliato corto Federica Pellegrini in una intervista concessa al quotidiano ‘la Repubblica’ e mettendo a tacere le voci di una prossima maternità: “Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare” aveva spiegato l’ex nuotatrice che tuttavia non ha mai negato che in un futuro prossimo vorrebbe diventare mamma. Tuttavia nell’immediato c’è ben altro, ma non di certo le Olimpiadi di Parigi a cui ha chiuso ancora una volta la porta, e alle quali parteciperà solamente in veste istituzionale e quale membro del CIO. “Sto lavorando invece a un paio di idee che mi riguardano, una di tipo letterario diciamo così e l’altra di prodotto” si era lasciata andare la Pellegrini, ma senza voler aggiungere altor. Cosa bolle in pentola?











© RIPRODUZIONE RISERVATA