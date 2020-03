Federica Pellegrini, ex fidanzata Filippo Magnini/ Lei: “Mi ha cancellata dalla sua vita”

Federica Pellegrini è l’ex fidanzata di Filippo Magnini, ospite della puntata di sabato 7 marzo 2020 di Verissimo su Canale 5. Un’occasione davvero importante e speciale per l’ex nuotatore che durante la puntata parlerà dell’accusa di doping del 2017 e della decisione della Tas che, dopo tre lunghi anni, ha deciso di assolverlo. E’ stato un periodo davvero terribile per Magnini che, recentemente durante un’intervista ha fatto il nome proprio della Pellegrini con cui in passato ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore. “Mi sembra strano che Federica non abbia mai pronunciato una parola a mia difesa” ha detto il nuotatore di Pesaro. Da parte della Pellegrini nessuna replica se non una velata frecciatina lanciata dai microfoni di Striscia la Notizia.

La campionessa di nuoto, raggiunta da Valerio Staffelli per la consegna di un tapiro per via di alcune foto pubblicate sui social, ha detto: “vivo in costume però non è una cosa molto strana. Ogni tanto qualcosina di più piccante, non lo faccio mai”. Allora l’invitato di Striscia ha replicato: “arriva anche qualche like di Magnini?” con la Pellegrini che ha prontamente risposto “no, mi ha defollowato”. Dopo la fine della storia d’amore, infatti, Filippo e Federica non sono rimasti in buoni rapporti come aveva confermato la stessa nuotatrice durante un’intervista: “abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti”.

Federica Pellegrini: “non sono Wonder Woman”

Federica Pellegrini dopo la fine della storia d’amore con Filippo Magnini ha continuato a brillare come nuotatrice ed è pronta alla prossima grande sfida: le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno dal 24 luglio al 9 agosto 2020. Tra gli italiani in gara ci sarà anche la nostra Federica che, intervistata da quotidiano.net, ha detto: “voglio arrivarci un passo per volta, un po’ per scaramanzia e un po’ perché nello sport non ci sono mai certezze. Mi sto allenando con grande intensità, le qualificazioni saranno a fine marzo, e da lì si riparte per arrivare a Tokyo (dal 24 luglio al 9 agosto) al meglio della forma. Ho detto che sarà la mia ultima Olimpiade: se dovessi considerare l’amore che provo per il nuoto andrei avanti, mai dire mai”.

Una vita costellata di successi e primati, ma attenzione a chiamarla Wonder Woman: “ho avuto tanti momenti difficili nel passato, ogni problema l’ho analizzato trovando la soluzione. Ora sono più sicura, non ho più paura della competizione ma solo di non sentirmi come vorrei, una volta in acqua. Perciò analizzo ogni dettaglio in modo quasi maniacale”. Non solo una carriera nel mondo del nuoto, ma anche una parallela nel mondo della televisione dove si è fatta apprezzare come giurata di Italia’s Got Talent: “sono stata molto felice di accettare di far parte della giuria”. Dopo le Olimpiadi di Tokyo però la Pellegrini è pronta a lasciare il mondo del nuoto e parlando del suo addio ha precisato: “cercherò di godermi i mesi che mancano a Tokyo. Voglio viverli con gioia. Se guardo indietro non ho rimpianti: ho fatto tutto quello che dovevo fare, per me e per il mio sport. Dopo il ritiro, penso a un lungo viaggio in giro per il mondo, o imparerò altri sport. Poi mi candiderò nella commissione atleti del Cio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA