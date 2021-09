Federica Pellegrini/ “Io a Sanremo? Ho saputo delle voci, ma…”, entra in politica?

Federica Pellegrini di nuovo protagonista in tv: l’occasione è un’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 da oggi in onda anche la domenica. Una delle ospiti di questa puntata sarà proprio lei, Federica, nuotatrice di fama mondiale che ha saputo distinguersi (e far distinguere l’Italia) anche a Tokyo 2020. È vero, la sua prestazione è stata un po’ sottotono, ma lei non ne fa un dramma: “Se l’Olimpiade fosse stata nel 2020, dopo i Mondiali vinti a Gwangju l’anno prima, l’obiettivo sarebbe stato una medaglia. Però dopo sei settimane di lockdown, il Covid, un anno in più, gli obiettivi sono cambiati”.

E così, un po’ in sordina, Federica Pellegrini esce di scena. Dismessi i panni di nuotatrice, entra a far parte del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, senza particolari rimpianti e senza guardarsi troppo indietro.

Il futuro di Federica Pellegrini tra Sanremo e la politica

In un’intervista rilasciata il 22 agosto al Corriere della Sera, Federica Pellegrini ha passato in rassegna i vari progetti in cantiere, tra cui quello – per ora soltanto ‘presunto’ – della conduzione del Festival di Sanremo: Federica ha sentito le voci che la danno nella rosa delle possibili ‘presenze fisse’, ma lei personalmente non ha ricevuto alcuna conferma. Anche perché – si schermisce – “da zero al Festival mi pare un po’ ambizioso”.

Festival a parte, c’è chi già la propone come ministro dello Sport. Anche in questo caso, però, lei non è convinta: “Valentina Vezzali è la persona migliore in quel ruolo, è sempre stata molto istituzionale. Secondo me io sono poco portata al compromesso, credo che finirei per rovinarmi la vita. Però intanto entrerò in Giunta Coni e comincerò a capire certe dinamiche. Vedremo…”.

