Federica Pellegrini/ “Lockdown? A livello personale non mi sono riscoperta una Fede diversa”

Federica Pellegrini ospite di “Non mollare mai – Storie tricolori“, lo charity show condotto da Alex Zanardi martedì 2 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. La campionessa di nuoto sarà in collegamento dalla sua abitazione pronta a raccontare la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Intervista da Sky Sport la Pellegrini ha dichiarato: “è stato un periodo traumatico, per me come per tutti. A parte la varia propaganda politica che da metà in poi l’ha fatta da padrona, l’aspetto positivo è che proprio questa fase di grande difficoltà per l’intero Paese noi italiani ci siamo ritrovati molto più uniti come nazione, soprattutto all’inizio del lockdown”. Queste lunghe settimane trascorse in quarantena hanno portato tutti noi a riflettere a lungo su tantissime cose, anche se la Pellegrini ha sottolineato: “a livello personale non mi sono riscoperta una Fede diversa, io per carattere sono già molto introspettiva e quindi direi che mi conosco bene”. Il lockdown però ha fatto saltare anche viaggi e impegni vari come le Olimpiadi di Tokyo 2020 rimandate all’anno prossimo.

Federica Pellegrini: “il traguardo ce l’ho ben chiaro”

Una cosa è certa: l’emergenza Coronavirus ha cambiato le abitudini di tutti noi. Lo sa bene Federica Pellegrini che quest’estate sarebbe dovuta partire con destinazione Tokyo per giocarsi le Olimpiadi. “Certo, sono cambiate molte abitudini, alcuni progetti sono stati messi per forza in stand-by o rimandati” – ha detto la campionessa di nuovo a Sky Sport precisando – “il mio delle Olimpiadi ma pure i programmi di chi fa altri lavori. A livello pratico io avevo comprato i biglietti aerei e prenotato l’albergo per i miei genitori a Tokyo, magari si faranno un viaggetto in Giappone quest’estate da soli…se si potrà partire!”. Nonostante tutto però la Pellegrini non ha alcun dubbio su quali saranno i prossimi progetti: “il traguardo ce l’ho ben chiaro, arrivare alla mia quinta Olimpiade, ma in questo momento la parte più difficile per noi atleti è la programmazione”. Al momento l’unica certezza a livello agonistico per la nuotatrice sono le Olimpiadi di Tokyo 2021: “per ora c’è una sola data certa, Tokyo appunto, ma mancano tutte le date intermedie, sono state cancellate tutte le gare del 2020. Ci hanno detto che torneremo a gareggiare solo nel 2021”.

Federica Pellegrini e la provocazione sul calcio

Parlando poi del futuro, Federica Pellegrini ha detto: “noi atleti aspettiamo di capire se si possano programmare alcuni eventi magari in autunno, sarebbero test importanti in base ai quali fissare i successivi cicli di lavoro”. Infine ha commentato anche la provocazione di qualche giorno fa sulla riapertura del campionato di calcio di Serie A: “la mia era una provocazione bella e buona: non dimenticatevi che esistono anche gli altri sport. Ci hanno ascoltato, quindi posso dire che è stata un po’ come una nostra vittoria, ma non era un discorso a discapito del calcio, so quanto sia importante come traino economico. A livello sociale per i tifosi è importante che il campionato riprenda come magari i tifosi della pallavolo pensano lo stesso del loro sport. Diciamo che la difficoltà del calcio in questo momento è comune a tutti gli sport di squadra, è un dato di fatto purtroppo”.