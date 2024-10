Sembra che nella casa del Grande Fratello prossimamente a varcare la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia sarà un altro concorrente di Temptation Island, si tratta di Federica Petagna. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano sul suo profilo Instagram dopo l’ultima puntata del reality delle tentazioni, andata in onda martedì 22 ottobre su Canale 5. L’ex fidanzata di Alfonso D’Apice potrebbe diventare una gieffina nell’attuale edizione del Grande Fratello. La nota esperta di gossip ha fatto sapere che lunedì la ragazza ha fatto il colloquio per il reality, ha anche rivelato che la fonte è certa al 100%. Ha poi aggiunto: “Ps Federica racconti troppe cose in giro? E io poi le vengo a sapere”.

A confermare l’indiscrezione ci ha pensato anche Amedeo Venza, sul suo profilo Instagram ha infatti svelato che al Grande Fratello stanno cercando una single che possa ribaltare la situazione nella casa più spiata d’Italia e ha fatto sapere che Federica è stata già contattata. Nella precedente edizione abbiamo visto Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti, tutti e tre diventati noti grazie a Temptation Island. Quest’anno l’ex volto di Temptation Island Lino Giuliano avrebbe dovuto far parte del cast del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, partecipazione che però è saltata dopo la squalifica avvenuta a causa di alcune dichiarazioni omofobe ed offensive dell’ex volto del reality delle tentazioni. Adesso ci sarebbe in ballo l’ingresso di Federica Petagna nella casa del Grande Fratello, protagonista dell’edizione autunnale del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Federica Petagna e Alfonso si sono lasciati dopo Temptation Island, lei parteciperà al Grande Fratello?

A Temptation Island Federica Petagna non è passata inosservata, al reality delle tentazioni ha partecipato perché non sopportava più le limitazioni e l’eccessiva gelosia dell’ormai ex fidanzato Alfonso D’Apice. I due erano usciti insieme dal programma dopo il falò di confronto ma la loro storia d’amore è giunta al capolinea poco dopo. Un mese dopo il programma ha fatto sapere che il percorso vissuto nel villaggio l’ha cambiata, a Filippo Bisciglia ha rivelato che lei e l’ex fidanzato si sono detti addio perché lui non aveva superato il suo avvicinamento al single Stefano.

Federica Petagna e l’ex tentatore si stanno frequentando dopo Temptation Island? A questa domanda ha risposto dicendo che si sono sentiti da subito e hanno iniziato a sentirsi in modo diverso dopo che la sua relazione con Alfonso è finita, al momento si stanno conoscendo. Se davvero varcherà la famosa porta rossa del Grande Fratello il flirt con Stefano ne risentirebbe? Sono in molti a pensare che anche lui nelle prossime settimane diventerà un concorrente del reality, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che succederà.