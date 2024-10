Ebbene sì, una coppia di Temptation Island 2024 – e non è una novità – sembra proprio non essere riuscita a superare la prova d’amore. Stiamo parlando di Federica Petagna e Alfonso D’Apice che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero giunti alla rottura dopo l’esperienza nel reality a tema sentimentale. I dissapori a tema gelosia potrebbero dunque aver avuto la meglio sulla voglia sulla stabilità del rapporto che durava da oltre 8 anni, ma andiamo con ordine.

Federica Petagna e Alfonso D’Apice si sono lasciati dopo Temptation Island 2024? La risposta a tale quesito potrebbe essere affermativa, con tanto di ulteriore retroscena sulla ragazza. Come riporta Gossip e Tv, rimbalza dal web un’indiscrezione sul futuro della coppia dopo il reality: “Ti posso dare per certo, tramite parenti in comune, che sono usciti separati”. Questa una segnalazione arrivata all’orecchio di Deianira Marzano – esperta di gossip – e pubblicata sui social.

Federica Petagna ha lasciato il fidanzato Alfonso D’Apice per il tentatore Stefano Tediosi?

“Federica, alla puntata ‘dopo un mese’ si è presentata da sola; una sua amica ha rivelato che spesso sale a Milano per incontrare l’ex tentatore, Stefano Tediosi”. Questo quanto si apprende dal profilo di Amedeo Venza – come riporta Gossip e Tv – a proposito dell’epilogo della coppia composta da Federica Petagna e Alfonso D’Apice a Temptation Island 2024. Non solo la rottura, ma anche una possibile nuova frequentazione per la ragazza e proprio con un altro protagonista del reality, il tentatore Stefano Tediosi.

Chiaramente siamo ancora nel merito delle voci di corridoio e dei rumor; basteranno però poche puntate per scoprire se Federica Petagna e Alfonso D’Apice si sono lasciati dopo Temptation Island 2024. Non manca infatti molto alla conclusione della nuova stagione autunnale e, visti gli ultimi accadimenti, le indiscrezioni sull’epilogo della coppia non sembrano così distanti dalla realtà.