Federica Petagna e Stefano Tediosi si baciano al Grande Fratello 2024: esplode l’amore

Dopo la separazione forzata dei giorni scorsi al Grande Fratello 2024, Federica Petagna e Stefano Tediosi si sono lasciati andare a un bacio appassionato nella Casa, sancendo di fatto l’inizio della loro relazione dopo che la ragazza sembrava essersi riavvicinata in un primo momento all’ex fidanzato Alfonso D’Apice. GrandeFratelloMediaset ha ricostruito quanto accaduto nelle scorse ore tra i due concorrenti, tornati di fatto a essere una coppia:

“Ora che lui è tornato in Casa, il loro feeling è cresciuto ancora di più, portandoli a lasciarsi finalmente andare. Nel pomeriggio, lontani dagli occhi indiscreti, i due si sono scambiati un bacio pieno di passione, suggellando un sentimento che sembra ormai inarrestabile”. Vedremo dunque se la relazione tra Federica Petagna e Stefano Tediosi questa volta riuscirà a rivelarsi definitiva, con la vicinanza nella Casa del Grande Fratello 2024 che sembra aver fatto molto bene ai due ex protagonisti di Temptation Island.

Federica Petagna e lo scontro con Helena Prestes al Grande Fratello

Non solo liete notizie per la giovane gieffina Federica Petagna, che nelle scorse ore si è ritrovata a fare i conti con il pensiero della compagna di gioco la compagna al Grande Fratello 2024, Helena Prestes, la modella ha infatti accusato la collega di non essersi fatta conoscere abbastanza.

“Durante la festa del Ringraziamento mi ha detto che non mi ringraziava perché non mi sono mai avvicinata, e io mi sono sentita ferita. Io mi sono avvicinata piano piano, ma lei sta sempre con Shaila da quando è arrivata, è come se l’avesse scelta” le parole della ragazza nella casa del Grande Fratello. Intanto Federica Petagna prosegue il suo cammino nella casa più spiata d’Italia e il bacio scambiato con Stefano Tediosi è particolarmente indicativo riguardo alle sue intenzioni, è stata spenta di fatto anche l’ultima possibilità di tornare con Alfonso, dopo che la loro relazione si è conclusa a Temptation Island.

