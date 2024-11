Federica Petagna vorrebbe essere libera, ma in realtà si trova tra due fuochi, che portano il nome di Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. Quest’ultimo ritiene che il rivale sia la scelta più facile, mentre lui è quella rischiosa. “Secondo me rischia a livello di amore. Lui è un porto sicuro, io sono un’incognita. Il mio errore è stato concentrarmi sul comportamento da avere con Alfonso e sul giudizio degli altri, ma da oggi ho deciso di cercherò di tirar fuori tutti i sentimenti che ho per lei“, ha dichiarato Stefano al Grande Fratello 2024.

A tal proposito, ha detto di provare un “sentimento molto forte“. Lo ha capito non facendo quelle cose che facevano fuori, anche le più semplici. “Non c’è una partita per me. Lui gioca, io non gioco“, ha commentato Alfonso, prima di essere smentito da Stefano, secondo cui i suoi sentimenti sono veri. Tra l’altro, prima di entrare nella casa del Grande Fratello 2024, entrambi si erano dichiarati amore.

Federica Petagna ha scelto tra Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi

“Sto provando a far chiarezza in primis con me stessa. Quello che ha detto Alfonso non è vero, tutto quello che ho fatto lo rifarei, non rinnego nulla. Lui deve sapere quello che c’è stato“, ha detto Federica Petagna in merito al suo rapporto con l’ex Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. A proposito dei suoi sentimenti, la gieffina ha spiegato: “Si sono riaccese delle emozioni nei confronti di Alfonso che non avevo. Sta prendendo tutto forma piano piano. Ci sono alti e bassi, abbiamo paura entrambi“.

D’altra parte, è in difficoltà con Stefano, con cui c’è un distacco ma complicato: “Mi fa strano, sarei falsa a dirmi che mi è indifferente, ma ci sono tanti comportamenti che non mi sono piaciuti“. Ma non è solo una questione fisica per Federica: “Sono due persone diverse“. Ma è arrivata a una scelta tra i due: “Volevo mettere in chiaro i miei sentimenti che sto vivendo ora. Io e Alfonso ci siamo riavvicinati, ci sono alti e bassi e scopriremo come andrà. In questi giorni non provavo un qualcosa dentro di forte, ma l’ho ritrovato“.