Federica Pizzi fidanzata Manuel Bortuzzo?/ Dopo Martina Rossi, un’altra donna…

Manuel Bortuzzo è fidanzato o single?

Manuel Bortuzzo inizia la sua nuova avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 questa sera ma sembra proprio che prima della sua nuova esperienza, abbia messo ‘a fuoco’ anche altro, ovvero la sua vita privata. Possiamo dire che il giovane è sicuramente molto geloso della sua privacy e si conosce poco di lui e di quello che fa lontano dai riflettori ma siamo sicuri che con questa nuova esperienza molto altro verrà a galla a cominciare dall’incidente e finendo proprio a Federica Pizzi, la sua presunta nuova fiamma.

Concorrenti Grande Fratello Vip: chi sono e cast/ Oggi entra Amedeo Goria

All’epoca di quel proiettile ‘casuale’ che lo ha costretto in sedia a rotelle, il giovane nuotatore era fidanzatissimo con Martina Rossi, una ragazza con la quale condivideva la sua vita ma anche la sua passione per il nuoto. In quest’ultimo periodo, però, qualcosa deve essere cambiato perché si sono fatte sempre più insistenti le voci di un suo addio a Martina e dell’arrivo di un nuovo amore, Federica Pizzi appunto.

Moglie e figli Aldo Montano: Olga Plachina, Olympia e Mario Jr/ Doppio filo li lega

Manuel Bortuzzo fidanzato con Federica Pizzi dopo Martina Rossi?

Il gossip in realtà è esploso per via dell’assenza di foto sui social e di notizie che riguardano proprio la sua longeva relazione con Martina Rossi e gli stessi scatti che li ritraevano insieme un tempo, adesso non ci sono più. Ma chi è Federica Pizzi la presunta fidanzata di Manuel Bortuzzo? Secondo i bene informati dovrebbe essere una giovane che il nuotatore e neo gieffino avrebbe conosciuto grazie al suo dentista.

In realtà non sappiamo niente sulla giovane e nemmeno sulla loro presunta relazione visto che la bocca di Manuel, almeno fino a questa sera, è rimasta sempre ben cucita. Le cose cambieranno quando varcherà la porta rossa questa sera e dovrà aprirsi ai suoi coinquilini raccontando la sua storia?

RAFFAELLA FICO AL GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Stoccata a Balotelli: "Papà che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA