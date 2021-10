Federica Sciarelli legge messaggio con parolacce in tv “Ceppo di ca*zo”/ Video virale

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto? la conduttrice dello storico programma di Rai Tre, Federica Sciarelli, ha letto in televisione un messsaggio stracolmo di parolacce. Cosa è successo? Per spiegarlo nel dettaglio dobbiamo fare un passo indietro, partendo dall’argomento di cui si stava discutendo a inizio puntata del programma del terzo canale. Si parla dell’assalto alla sede di Roma della Cgil durante l’ormai tristemente nota manifestazione contro il green pass dello scorso 9 ottobre. In occasione di quella giornata vi fu un poliziotto in borghese, come poi catturato dalle immagini diffuse sul web, che picchiò un manifestante a terra.

L’agente, dopo i fatti, si è presentato presso la questura: “Ora è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria – ha commentato la Sciarelli – se la vedrà con la giustizia”. Nello studio di Chi l’ha Visto? vi è presente l’assistente capo della Polizia penitenziaria Stefano Pressello, che è stato sommerso di insulti e parolacce sui social in quanto confuso con il poliziotto violento di cui sopra. Il messaggio letto dalla Sciarelli è stato pescato così fra uno dei moltissimi indirizzati erroneamente a Pressello, e la conduttrice ha sorpreso in quanto ha letto quanto scritto senza alcun censura, paro-paro l’originale, nonostante fosse in diretta tv e non a tarda sera.

FEDERICA SCIARELLI, MESSAGGIO PIENO DI PAROLACCE IN DIRETTA: I COMMENTI ESILARANTI DEL WEB

“Ti smer*eremo per tutto il mondo – si legge – tutti sapranno che mer*a sei e che mer*a sei stato. Spero tu ti sia divertito maestro di questo grandissimo ceppo di ca*zo. Tranquillo, non toccherò nessun tuo familiare. Solo te, vogliamo solo te”.

Il video con protagonista Federica Sciarelli ha fatto il giro del web e dei social, ed è finito su Instagram anche sulla pagina Trash Nucleare, ricevendo non pochi commenti ironici. C’è chi ad esempio ha scritto: “Leopardi se non sbaglio?”, e ancora: “Al mercoledì devo smettere di guardare Netflix”, quindi un altro si domanda: “Oxford?!”, ma anche “Dante se non vado errato”. Infine un altro che commenta: “Beh dai non male in prime time”.

