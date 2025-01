Un’altra brutta notizia per i fan di Chi l’ha visto: Federica Sciarelli non torna neanche stasera, mercoledì 8 gennaio 2025. In effetti anche il famoso programma sui misteri irrisolti ha seguito a ruota il cambio dei palinsesti, che dopo le feste di Natale e Capodanno hanno subito delle modifiche. Certo è che tra gli show più attesi c’era sicuramente Chi l’ha visto e i telespettatori erano convinti di poterlo rivedere anche oggi, cosa che però non sarà possibile.

Sorpresa amara per gli amanti del mistero, che oggi 8 gennaio 2025 non potranno assistere al consueto appuntamento con l’amatissima trasmissione che ogni mercoledì racconta di vicende intricate, persone scomparse e di casi mediatici che non hanno ancora avuto una soluzione. Particolare attesa per il caso di Liliana Resinovich che ad oggi a tre anni dalla morte della donna non ha ancora un colpevole. Non solo, particolare curiosità anche per la vicenda di Pierina Paganelli, il giallo di Rimini che da anni tiene tutti col fiato sospeso. Rai però ha deciso che questa sera 8 gennaio 2025 Chi l’ha visto non andrà in onda, scopriamo il perchè e quando tornerà.

Chi l’ha visto non andrà in onda: cosa vedremo al suo posto

Sicuramente per Rai non è stata una scelta facile quella di non trasmettere la diretta di Chi l’ha visto oggi 8 gennaio 2025. I telespettatori più accaniti, infatti, si sono trovati con un pugno di mosche, ma del resto dopo la pausa natalizia i palinsesti subiscono modifiche importanti. A quanto si sa, la Rai ha deciso di sospendere il programma per lasciare spazio alla nuova serie “Leopardi, il poeta dell’infinito“, che ha raccolto 4 milioni di spettatori nella prima puntata, segno del grande interesse da parte del pubblico.

Ma passiamo alla domanda più importante: quando torna Chi l’ha visto? Il programma di Federica Sciarelli potrebbe essere trasmesso il prossimo mercoledì, anche se Rai non ha ancora confermato il palinsesto dei giorni a seguire. Di certo non c’è alcun pericolo su un possibile addio a Chi l’ha visto, dato che da ormai oltre trent’anni il programma tiene incollati allo schermo milioni di italiani con un 10% di share per ogni puntata. Federica Sciarelli e lo staff di esperti e giornalisti portano sempre un punto di vista diverso e utile riguardo ai casi di cronaca più seguiti del nostro Paese, oltre a fare utile informazione sulle persone scomparse.