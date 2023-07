Federico Chiesa resta alla Juventus?/ Calciomercato, Perotto: “Sirene dalla Premier League” (esclusiva)

FEDERICO CHIESA RESTA ALLA JUVENTUS? IL PUNTO DI PIERPAOLO PEROTTO (ESCLUSIVA)

Continua la telenovela su Federico Chiesa e il suo futuro alla Juventus oppure altrove, col giocatore bianconero che ha chiesto un adeguamento del suo ingaggio a 8 milioni. La Juventus sta pensando se allungargli il contratto oltre il 2025 oppure cederlo. Sborsare una cifra così alta non piace alla società bianconera e da quando è arrivato in dirigenza Cristiano Giuntoli molte cose stanno cambiando.

Federico Chiesa potrebbe andare al Napoli, ipotesi affascinante ma forse poco concreta: più facile un approdo in Premier League per il bianconero, oppure anche rimanere proprio alla Juventus, risolvendo i dissapori con il mister Allegri. Per saperne di più sul futuro di Federico Chiesa abbiamo sentito l’operatore di mercato Pierpaolo Perotto in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Federico Chiesa è in partenza dalla Juventus? Partiamo con il presupposto che tutti i giocatori possono essere ceduti nella nuova Juventus da quando è arrivato Giuntoli. Tutti possono partire!

Solo un problema di ingaggio il suo eventuale addio? Federico Chiesa andrebbe bene per la Premier League, al di là delle sue richieste dell’ingaggio con la Juventus. Mi sembra proprio il giocatore ideale per quel campionato.

C’è anche incompatibilità con Allegri? Che i due non siano amici può essere anche una cosa possibile, in ogni caso resta il fatto che Chiesa si troverebbe molto bene in Premier.

Oppure potrà essere il Napoli la prossima sua squadra? No, non credo proprio che la Juventus lo ceda al Napoli e poi per lo stesso Napoli l’ingaggio di Chiesa non rientrerebbe nei parametri degli ingaggi dei giocatori.

Direzione Premier League quindi per Federico Chiesa? Sì, vedo solo la Premier, non vedo altri campionati per Chiesa all’estero. (Franco Vittadini)











