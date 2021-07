Federico e Floriana, stanno insieme un mese dopo Temptation Island 2021?/ Tutto dipende da…

Federico e Floriana di Temptation Island 2021 dopo 1 mese: cosa è successo?

Finalmente scoprire cosa è successo alla coppia Federico e Floriana dopo il doppio falò di confronto nel reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Se durante il primo falò Floriana ha deciso di uscire dal programma da sola senza il fidanzasse Federico, qualcosa è cambiato nella penultima puntata quando Federico ha chiesto un secondo falò di confronto con la fidanzata.

Il ragazzo, infatti, ha compreso di aver sbagliato con la fidanzata e di essere pronto a tutto pur di recuperare il rapporto con Floriana: “mi sono liberato di un peso. Ho avuto paura di perderti. Ti dimostrerò tutto quello di cui hai bisogno. Ci ha fatto bene venire qui. Io volevo che tu riacquistassi confidenza in te stessa. Anche quando io sbagliavo, tu mi dicevi ‘Vaffan**’ e non mi davi più confidenza per tre, quattro ore. Io volevo questa cosa. E tu non lo facevi più. Io ti darò il meglio perché lo meriti”. Floriana dal canto suo è rimasta felice del comportamento del fidanzato che ha dichiarato di essere pronto a cambiare per lei.

Floriana ha perdonato Federico, basterà per salvare la coppia?

Del resto anche Floriana dopo il primo falò di confronto con Federico, pur avendo scelto di uscire da single, è stata molto male. “Quando sono tornata nella stanza dopo il primo falò mi sono sentita libera, perché ho sfogato tutto quello che mi tenevo dentro da giorni. Poi ho riflettuto un po’ su tutto ciò che era successo, sulle parole che ho detto e su quelle che lui non è riuscito a dire” – ha detto Floriana.

La 21enne di Palermo ha poi aggiunto: “il suo sfogo e il suo pianto, che non è una cosa che lui fa spesso. Anzi, è una cosa che non ha mai fatto perché ha un carattere molto duro, non riesce mai ad esprimersi in questo modo, perciò mi ha fatto un po’ riflettere. Mi sono un po’ calmata e ho deciso di riaffrontare il discorso e vedere cosa avesse lui da dirmi. Non mi piace vederlo piangere, vorrei vederlo sempre felice. Però da un lato sono contenta perché per una volta anche lui ha provato quello che ho provato io”. Cosa sarà successo dopo un mese?

