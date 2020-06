Federico Fashion Style, auto distrutta dai vandali/ “L’invidia è una brutta bestia”

Pubblicità

Brutta sorpresa per Federico Fashion Style, l’hai stylist dei vip a cui i vandali hanno deciso di distruggere l’auto. Federico Laurini, questo il vero nome di Federico Fashion Style, dopo la gioia per l’inaugurazione del suo nuovo salone di bellezza a La Rinascente di Roma a cui hanno partecipato anche Valeria Marini con il fidanzato Gianluigi Martino, Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha scoperto di essere finito nel mirino di alcuni vandali che hanno distrutto il vetro della sua auto dorata con la scritta Federico Fashion Style sul vetro che è stato poi totalmente distrutto. L’hai strylist ha denunciato l’accaduto sui social pubblicando la foto dell’auto con il vetro rotto e un post con cui si scaglia contro tutti quelli che ancora invidiano il successo altrui.

FEDERICO FASHION STYLE CONTRO I VANDALI CHE GLI HANNO DISTRUTTO L’AUTO: “VERGOGNA”

“L’invidia è una brutta bestia“: inizia così il lungo sfogo di Federico Fashion Style di fronte al vetro distrutto della sua auto che aveva fatto realizzare personalmente affinchè rispecchiasse il suo stle. “E’ una vergogna dopo tutto quello che in questo periodo ogni persona ha passato c’è ancora gente intenta a fare cattiveria gratuite pur di far del male o colpire delle persone non si tratta solo di invidia ma di vero schifo”, scrive ancora Federico Laurini, amareggiato non per il vetro distrutto, ma per il gesto che definisce “cattivo” da parte di chi non riesce a gioire del successo altrui. “Ci sono persone che hanno lavorato per creare la mia macchina così dorata ma appena vista la scritta Federico fashion style nel vetro hanno subito pensato di romperlo…. Vergogna”, conclude l’hair stylist.







