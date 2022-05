Federico Fashion Style concorrente Gf Vip 2022?/ Chi: “Pronte nuove porte televisive”

Federico Fashion Style sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022? Nulla di ufficiale è emerso ma stando alle ultime circolazione sembra che Federico Lauri, il vero nome del parrucchiere italiano più famoso della televisione, possa prendere parte al reality show di casa Mediaset condotto da Alfonso Signorini e che scatterà il prossimo autunno.

A sganciare la bomba è stato il settimanale diretto proprio dal conduttore di Canale 5, leggasi Chi, che a riguardo scrive: “Pausa dalla tv? Causa la troppa sovraesposizione, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è svanito dai radar di Discovery con i suoi programmi. Per lui, però, potrebbero aprirsi nuove porte televisive“. Federico Fashion Style, come anticipato dal settimanale di gossip, si è preso una pausa televisiva, e dopo il giudice de La Pupa e il Secchione è scomparso dal gruppo Discovery, dove era solito presenziare in numerosi programmi tv molto amati dal pubblico, soprattutto da quello femminile.

FEDERICO FASHION STYLE AL GF VIP 2022? DOPO BALLANDO E LA PUPA E IL SECCHIONE…

Che si stia realmente prendendo una pausa in vista di un impegno lungo e pesante come appunto quello del Gf Vip? Difficile saperlo con certezza fatto sta che il reality show per eccellenza è sempre stato nel mirino di Federico Fashion Style, visto che è storico un provino dello stesso parrucchiere, quando ancora non era famoso, e quando era un giovane 18enne pronto a spiccare il volo. Tra l’altro vanno segnalati sul curriculum del parrucchiere di Anzio la partecipazione a Ballando con le Stelle, e appunto a La Pupa e il Secchione Show, due programmi che per certi versi si avvicinano alle dinamiche del Grande Fratello Vip.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori indiscrezioni a riguardo, e nel contempo, scoprire altri aggiornamenti in merito alla prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini che punta a ripetere il record di ascolti registrato nell’edizione 2021. Riuscirà il Biscione a ottenere lo stesso successo, spinto dal triangolo Alex Belli, Soleil Sorge, Delia Duran? Difficile prevederlo ma la redazione è al lavoro proprio su quello.











