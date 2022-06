Federico Fashion Style lontano dal Grande Fratello Vip 7?/ Futuro senza programmi tv, i rumors

Federico Fashion Style fuori dal Grande Fratello Vip 7: l’indiscrezione

Il futuro di Federico Fashion Style è ancora tutto da decifrare e potrebbe non essere del tutto roseo. Il popolare hair-stylist dei Vip, divenuto nel corso degli anni personaggio di spicco sul piccolo schermo, rischia infatti di rimanere senza programmi nella prossima stagione televisiva. Un vero e proprio colpo di scena, considerando soprattutto il suo ruolo di protagonista vissuto negli scorsi mesi. Federico Lauri era vicinissimo al Grande Fratello Vip 7, eppure la pagina Instagram The Pipol Gossip rivela che le cose ora non starebbero così.

Federico Fashion Style concorrente Gf Vip 2022?/ Chi: “Pronte nuove porte televisive”

“Era con un piede nella Casa Federico Fashion Style… ma secondo gli ultimi rumors l’hairstylist che quest’anno ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’ e come giudice a ‘La pupa e il Secchione’, rischiando una forte sovraesposizione mediatica, si ritroverebbe senza una trasmissione” questo il commento pubblicato dal portale, che lascia intendere come il futuro professionale di Federico Fashion Style sia tuttora incerto. E anche il suo programma Beauty Bus su Discovery+ potrebbe non essere confermato. “Se ne sono perse le tracce” commenta a riguardo il portale.

Federico Fashion Style lascia la tv?/ In pausa, ma in arrivo importanti novità

Federico Fashion Style senza programmi tv: la beffa dopo un periodo d’oro

Si sta dunque materializzando una vera e propria beffa per Federico Fashion Style, dopo il grande successo televisivo della stagione appena conclusa. L’hairstylist più famoso della tv si è infatti preso la scena e, tra Rai e Mediaset, si è ritagliato importanti spazi. Dapprima come concorrente ufficiale di Ballando con le stelle di Milly Carlucci nell’edizione dello scorso autunno, in cui ha gareggiato assieme all’insegnante di danza Anastasia Kuzmina. E, a seguire, il passaggio a Mediaset e a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso, di cui è stato giudice al fianco di Soleil Sorge ed Antonella Elia.

Mila Suarez shock contro Federico Fashion Style/ "Zitto che fai il parrucchiere"

Poteva avere la ghiotta occasione, probabilmente del tutto sfumata secondo The Pipol Gossip, di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 7 in partenza dal prossimo settembre. I recenti rumors avevano inserito anche il suo nome nella lista di papabili concorrenti, che dovrebbe comprendere fra gli altri Pamela Prati, Manuela Arcuri, Sandra Milo e non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA