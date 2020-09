Federico Fashion Style vs cinque sfere/ Multa da 1000 euro: “Prezzi poco trasparenti”

Federico Fashion Style contro le cinque sfere nella puntata di questa sera con “Live – Non è la D’Urso”, terzo appuntamento stagionale con il rotocalco condotto da Barbara D’Urso che vedrà appunto il parrucchiere più famoso d’Italia alle prese con i tanto temuti cinque opinionisti in studio. E per il buon Federico Lauri di carne al fuoco ce n’è visto che è degli ultimi giorni la notizia che il protagonista del reality di successo “Il Salone delle Meraviglie” su Real Time e proprietario di diversi saloni si è visto comminare una maxi multa a seguito di un esposto presentato dal Codacons e che aveva nel mirino la sua politica dei prezzi ritenuta poco chiara. E così Lauri dovrà pagare 1032 euro di sanzione amministrativa a seguito di un accertamento della polizia locale di Roma che, a seguito di un sopralluogo nel suo salone capitolino di Via del Tritone, gli hanno contestato la mancanza di trasparenza all’interno del listino prezzi praticato alla sua clientela. Come si ricorda solo qualche tempo prima un’altra cliente aveva sollevato una polemica simile dopo aver visto uno scontrino di 5000 euro nel suo negozio di Anzio in Piazza Pollastrini.

FEDERICO FASHION STYLE SI IMPROVVISA PASTICCERE A “BAKE OFF ITALIA”

Intanto la scorsa settimana Federico Lauri è stato eccezionalmente ospite, sempre su Real Time, di un altro dei programmi di punta del canale ovvero “Bake Off Italia” dove si è dovuto cimentare nella preparazione di una torta. Preannunciando la sua ospitata nel format condotto da Benedetta Parodi e che l’ha visto trasformarsi da parrucchiere a pasticcere, il diretto interessato aveva ammesso di essersi difeso comunque bene ai fornelli, sfruttando la sua creatività nel mondo della cucina. Infatti nella prima prova della puntata, ovvero quella dedicata appunto alla creatività, anche il buon Federico si era cimentato nella realizzazione di una torta molto personale, ovvero la “Federico Fashion Cake”, un dolce a due piani con una decorazione che non poteva non essere “esagerata” e con tanto di cioccolato bianco e pistacchio. L’occhio vuole la sua parte e va detto che la torta di Lauri non era affatto male, ma era altrettanto buona? A sentire il parere dei giudizi pare proprio di sì. calma





