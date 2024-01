Federico, Fiordaliso, Monia, Perla, Sergio o Stefano: chi sarà eliminato al Grande Fratello 2024?/ I sondaggi

Grande Fratello 2024 puntata di questa sera: Monia La Ferrera, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi a rischio eliminazione

La 33esima puntata del Grande Fratello 2024 andrà in onda questa sera, lunedì 29 gennaio 2024, con una puntata ricca di colpi di scena, sorpresa, duri confronti e soprattutto un’eliminazione: chi sarà eliminato tra Monia La Ferrera, Fiordaliso, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele? I sondaggi più aggiornati non lasciano spazio a dubbi, ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia dovrebbe essere l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese che di recente ha rimproverato Giuseppe Garibaldi per gesti molto poco carini nei suoi confronti. Il condizionale ovviamente è d’obbligo perché tutto può essere ribaltato.

La madre di Greta Rossetti ‘tifa’ per Mirko Brunetti e Perla Vatiero/ “Spero chieda di sposarla…”

Chi sarà l’eliminato al Grande Fratello 2024 nella puntata di questa sera? Facendo una media dei vari sondaggi si scopre che a rischio c’è Monia La Ferrera. Soltanto una percentuale che varia dal 5% al 7%, infatti, ha votato per salvarla. Poco sopra invece si posizione Federico Massaro. Il modello, che questa settimana ha avuto un violento scontro con Perla Vatiero per un motivo surreale, lo vorrebbero in casa tra il 10% ed il 14% dei votanti, percentuali simili anche per lo stilista Stefano Miele, anche lui al centro di numerosi scontri nella Casa. Insomma, chi dovrà abbandonare definitivamente il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini?

Grande fratello, Greta Rossetti provoca Sergio D'Ottavi con gesti spinti?/ L'accusa choc fa il giro del web!

Eliminato Grande Fratello 2024, puntata 29 gennaio 2024: preferiti Sergio D’Ottavi e Perla Vatiero

Mentre Monia La Ferrera rischia di essere l’eliminato della puntata del 29 gennaio 2024 del Grande Fratello (rischio che corrono anche gli altri due concorrenti Federico Massaro e Stefano Miele), i sondaggi svelano anche chi tra i sei nominati è il preferito. Secondo quanto riportano sondaggi presenti sul «Forum del Grande Fratello» rivelano che il concorrente più salvato dal pubblico da casa è Sergio D’Ottavi con il 28% di preferenze seguito da Perla Vatiero con il 23%. Situazione analoga anche per i sondaggi presenti sul sito «Reality House».

Grande Fratello, Garibaldi e Rossetti al televoto flash per "gesto squallido"?/ Fan in rivolta dopo che...

Anche Fiordaliso risulta essere abbastanza apprezzata visto che nei sondaggi sopramenzionati a volerla salvare e farla restare in Casa sono ben il 15% dei votanti. Insomma, chi sarà l’eliminato della puntata di questa sera del GF tra Monia, Federico, Stefano, Fiordaliso, Perla e Sergio? Nel frattempo in queste ore continuano gli contri tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi con quest’ultima che ha chiesto di poter andare al televoto flash con la rivale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA