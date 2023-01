Federico Laur e Letizia Porcu, perchè si sono lasciati?/ Un nuovo flirt per Letizia

Federico Laur e Letizia Porcu, fine dell’amore dopo 17 anni

Lo scorso mese di ottobre, Federico Laur, e Letizia Porcu hanno annunciato la fine della loro longeva storia d’amore, che durava da 17 anni. Solo nel 2017 era nata la tanto attesa bambina della coppia, Sophie, ma la nascita non ha evitato che i due decidessero di prendere strade diverse. Era stata proprio Letizia, con un messaggio sui social, ad annunciare la separazione: “Dopo 17 anni la strada mia e di Federico si divide, rimarrà un rapporto amicizia e bene per la crescita di nostra figlia”.

Federico Fashion Style, coming out a Verissimo/ “Mi sento una persona libera di amare quello che voglio”

Dopo l’annuncio di Letizia, anche Federico Laur ha avuto modo di confrontarsi con i suoi follower proponendo il medesimo annuncio. Nelle settimane successive però, con diverse partecipazioni televisive dell’acconciatore dei vip, la situazione è sembrata piuttosto lontana dalle dichiarazioni di amicizia e stima. In particolare, proprio Federico Fashion Style ha palesato un certo risentimento nei confronti della ex, chiamando in causa anche la sua piccola bambina. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo alcune settimane fa, aveva infatti dichiarato che, Letizia Porcu, gli impediva di avere un rapporto continuativo con la piccola Sophie. Ad oggi, c’è ancora ombra sui motivi della separazione, con indiscrezioni che si susseguono nel corso dei giorni.

Letizia Porcu, ex moglie di Federico Lauri/ "Stavamo insieme solo per amore di nostra figlia"

Federico Laur e Letizia Porcu: l’ombra della nuova fiamma della donna sui motivi della separazione

Nel corso delle settimane, dopo la notizia della fine dell’amore fra Federico Laur e Letizia Porcu, tra speculazioni e gossip sono state numerose le ipotesi sulle ragioni che hanno causato la separazione. Tra possibili tradimenti e la più classica fine della passione e del sentimento, l’ultimo post social di Lucrezia sembra gettare altra benzina sul fuoco, come dimostrato dalla pronta risposta velata di Federico Fashion Style.

Nello specifico, Lucrezia Porcu avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto che lasciano poco spazio all’interpretazione. La donna è in compagnia di un altro uomo e impreziosisce il post e la curiosità dei social con una didascalia eloquente: “Tu”, con tanto di cuore bianco. Sull’identità dell’uomo non vi sono ancora informazioni precise, ma la vicinanza tra i due sembra palesare un possibile nuovo sentimento per Lucrezia. A questo punto, sui social qualcuno ha azzardato un’ipotesi; considerata la poca distanza dalla notizia della separazione, il nuovo amore della donna potrebbe essere alla base della separazione da Federico Laur. Quest’ultimo, ha virtualmente risposto alla sua ex con una foto altrettanto eloquente; nello scatto, la mano della piccola Sophie è sopra la sua e la didascalia è la seguente: “Invece…noi”.

Federico Fashion Style "ho chiuso una storia che era già chiusa"/ E su Letizia Porcu…

© RIPRODUZIONE RISERVATA