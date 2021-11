Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Stasera a ruoli invertiti

Ballando con le Stelle 2021: Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, confermeranno il passo avanti fatto nell’ultima puntata?

Dopo cinque puntate di Ballando con le Stelle 2021 Federico Lauri ha una conoscenza di ballo abbastanza ampia grazie alla brava Anastasia Kuzmina. Come ha già dichiarato però non riesce a portare a termine le prese e le coreografie risultano incomplete. Nella prossima puntata, come promesso, sarà Anastasia a far volare Federico e la curiosità del pubblico è tanta, perché sarebbe la prima volta che i ruoli si invertono. Quest’anno a Ballando sono stati abbattuti molti “paletti”, i concorrenti sono personaggi abbastanza complessi e per far emergere le loro potenzialità in pista non si può seguire un modello classico di coreografia. Federico rappresenta la fastosità, l’eccellenza e un personaggio di questo genere va valorizzato, chissà Anastasia cosa si inventerà, ma sicuramente sarà qualcosa di spettacolare.

Federico Lauri è un personaggio surreale e al pubblico di Ballando con le Stelle piace per questo, è difficile prenderlo sul serio, anche quando racconta qualcosa di commuovente che riguarda la sua vita, è complicato crederci ma questo non significa che vuole essere compatito, probabilmente tocca dei tasti del suo vissuto che lo hanno mortificato. I follower sono dalla sua parte e lo amano così com’è con le sue fragilità e la sua esuberanza. Quello che il fashion style rimpiange della sua “giovinezza” è stata l’impossibilità di andarsi a divertire con i suoi amici, perché ha dedicato sempre il suo tempo al lavoro, si è sempre mantenuto da solo e oggi è fiero della posizione che ha raggiunto, perché rappresenta l’obiettivo che si era prefissato di conquistare. In parte i suoi sogni si sono avverati, ma di certo non si sente arrogante come lo considera la Lucarelli, ma ambizioso, d’altronde se non lo fosse stato oggi Federico fashion Style non esisterebbe.

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, quante difficoltà

La scorsa settimana la giuria di Ballando con le stelle ha invitato Federico e Anastasia Kuzmina a studiare una coreografia dove fossero presenti delle prese. Il risultato non ha entusiasmato molto Carolyn Smith, purtroppo per Federico è una missione impossibile, così alla fine concorrenti e giudici sono giunti a un compromesso: sabato prossimo sarà Anastasia Kuzmina ad alzare il fashion style. Nella “Prova speciale” abbiamo visto Federico alle prese con un mocio mentre si è esibito in un tango. In pista ha portato un jive. Nel complesso il giudizio è stato buono. Ogni settimana il concorrente incanta il pubblico con la sua eccentricità, che gli ha procurato problemi fin da ragazzino , quando alle feste con amici si presentava con addosso lustrini e paillette e veniva deriso. Eppure colori sgargianti e lustrini lo hanno reso famoso, perché lui è un personaggio e se fosse diverso da come si presenta non sarebbe Federico Lauri. Se la sua esibizione ha convinto la giuria, la sua clip di presentazione ha lasciato tanti punti di domanda. La prima a non credere nelle fragilità di Federico è stata Lucarelli: “Ti conosco anche fuori da Ballando con le Stelle anche sui social sei molto strafottente”.

L’essere glamour di Federico non è stato facile gestirlo nella vita quotidiana. Oggi grazie al suo look è diventato un personaggio televisivo impegnato in diversi format dove mette in pratica il suo mestiere ma nello stesso tempo rende tutto così fantasioso e surreale. Per lui indossare giacche con gli strass è una cosa normale, perché al contrario di quello che possono pensare le altre persone, lui si sente bene vestito così, purtroppo questo suo modo di essere glamour non viene apprezzato da tutti. Per non soccombere ha imparato a non ascoltare, e quando entra in un bar e la gente gli dice: “Guarda sto gay”, lui non lo sente, passa oltre. “L’essere fashion non è legato alla sessualità. Ognuno in camera da letto può fare ciò che vuole”. Purtroppo questi concetti non vengono colti da Selvaggia che anche questa settimana non si è fermata a commentare la sua esibizione, ma ha attaccato l’hairstylist definendolo non sincero, in quanto lei vede la genuinità in quello che presenta in pista, ma non nei suoi racconti.



