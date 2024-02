Federico Massaro nomina Perla Vatiero: “Ti invito a fare un passo in più”/ Lei sbotta: “Sono scioccata!”

Grande Fratello 2023, Federico Massaro, nomination ‘enigmatica’ per Perla Vatiero

A volte la definizione di ‘ferri corti’ può essere riduttiva per alcuni rapporti al Grande Fratello 2023. Nel corso della 40a puntata del reality abbiamo osservato uno scontro al vetriolo tra Perla Vatiero e Federico Massaro, per questioni sostanzialmente legate alla convivenza. La diatriba si è risolta con un nulla di fatto, dato che nessuno dei due è sembrato voler fare un passo verso l’altro.

Giunti al momento della nomination, era piuttosto prevedibile che la scelta di Federico Massaro ricadesse proprio su Perla Vatiero. Ciò che forse non era nell’aria era sicuramente un secondo round della discussione osservata alcuni minuti prima. Tutto è partito dalle parole del giovane che, in maniera ‘sui generis’ ha fatto il nome della concorrente come candidata all’eliminazione.

Perla Vatiero replica alla nomination di Federico Massaro: “Io non lo capisco…”

“Non vi biasimo se non mi capite, sono una persona estremamente complicata e poche persone nella mia vita l’hanno fatto. Un puzzle non ha pezzi che non sono coerenti, anche se sono all’opposto si incastrano perfettamente; Perla, ti invito a fare un passo in più”. Sorvolando sulle perplessità di Alfonso Signorini rispetto alle argomentazioni di Federico Massaro, tempestiva è arrivata la risposta di Perla Vatiero.

“Io fatico a comprenderlo su tutto… Non capisco di che puzzle stia parlando, non abbiamo mai iniziato nulla, oltre ad ascoltarlo ogni tanto”. Questa la prima risposta di Perla Vatiero, con Federico Massaro che ha rincarato la dose nell’invitarla a fare un passo in più. “Alfonso, io veramente resto sempre più scioccata di quello che dice, l’aneddoto delle taniche d’acqua risale a prima del litigio… Qua tutti siamo gentili e facciamo tutto per tutti, tu forse ricordi solo quella perchè ti comporti diversamente”. Replica così Perla Vatiero, che aggiunge: “Lui parla di cose brutte, ma che passo devo fare? In un modo o nell’altro tutti facciamo qualcosa per qualcuno…”.

